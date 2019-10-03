Hukuk Fakültesi için kurban kesildi

Haber: BMA
Geçtiğimiz ay inşaatına başlanan fakülte binasının çalışmaları devam ederken, yüklenici firma tarafından kurban kesme merasimi yapıldı. Merasime; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz, Genel Sekreter Murat Tok, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen ve İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri katıldı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden yapılan açıklamada, “Üniversitemize büyük değer katacak olan Hukuk Fakültesi’nin resmi temel atma töreni, Rektörlük organizasyonunda önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek” denildi.