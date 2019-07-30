Hukuk Fakültesi inşaatı başladı

Haber: Esra Öztürk

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne(BAİBÜ) Hukuk Fakültesi kurulma kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 7 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Aradan geçen zamanda çalışmalarının hızla yapıldığı BAİBÜ Hukuk Fakültesi’nin protokolü geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirilen 30’uncu İzzet Baysal Şükran Günlerinde imzalanmıştı.

İHALESİ GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAPILDI

Protokol imzalanmasının ardından BAİBÜ ve İzzet Baysal Vakfı çalışmaları sürdürürken inşaat için ihale geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. 8 firmanın katıldığı ihalede en yüksek teklifi 16 milyon 814 bin TL ile Yeni Güney İnşaat verdi. İhaleyi kazanan Yeni Güney İnşaat, Hukuk Fakültesi inşaatı için kolları sıvadı.

“İZZET BAYSAL’IN BİR İSTEĞİ DAHA GERÇEK OLUYOR“

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından toplanan İzzet Baysal Vakfı ve BAİBÜ yönetimi firma için yer tahsisini yaptı. İzzet Baysal Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Yamaner, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla inşaatın başladığını açıkladı. Yamaner paylaşımında, “İlimizin manevi babası rahmetli İzzet Baysal’ın bir isteği daha gerçek oluyor. İzzet Baysal Vakfı Başkanımız Ahmet Baysal’ında katılımı ile değerlendirilerek sonuçlanan BAİBÜ Hukuk Fakültesi inşaatımız için başlangıç aşaması tamamlandı. Hukuk Fakültesi inşaatımız ilimize ve üniversitemize hayırlı olması dileğimizle” ifadelerine yer verdi.

Hukuku Fakültesi inşaatın kısa sürede tamamlanarak resmen hizmete girmesi bekleniyor.