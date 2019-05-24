Hukuk ve Adaleti yerinde öğreniyorlar

Haber: Gönül Olutürk

"Hukuk ve Adalet" dersinin seçmeli ders olması nedeni ile dersi seçen öğrenci sayısının artırılması, bu konuda farkındalık yaratılması, hukuk ve adalet bilincinin geliştirilmesi ile hak, özgürlük ve sorumluluklarını bilen adil bireyler yetiştirilmesini sağlamak amacıyla okul ve adliye ziyaretleri planlandı. Yapılan planlamalar kapsamında Bolu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Bolu Adalet Sarayını ziyaret ettiler. Liseli öğrenciler için Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Konferans Salonunda söyleşi düzenlendi. Gerçekleştirilen söyleşiye Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, Bolu Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Taner Gülşen, Bolu Barosu avukatlarından Avukat Ferit Atalay ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.

Söyleşide öğrenciler yargı mensuplarına adalet ve hukuk ile alakalı merak ettikleri sorular sordular. Yargı mensupları ise öğrencilerin sorularını büyük bir içtenlikle cevapladı.

Liselerde seçmeli olarak verilen "Hukuk ve Adalet" dersi kapsamında Bolu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Bolu Adalet Sarayını ziyaret ettiler.

Haber: Gönül Olutürk

"Hukuk ve Adalet" dersinin seçmeli ders olması nedeni ile dersi seçen öğrenci sayısının artırılması, bu konuda farkındalık yaratılması, hukuk ve adalet bilincinin geliştirilmesi ile hak, özgürlük ve sorumluluklarını bilen adil bireyler yetiştirilmesini sağlamak amacıyla okul ve adliye ziyaretleri planlandı. Yapılan planlamalar kapsamında Bolu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Bolu Adalet Sarayını ziyaret ettiler. Liseli öğrenciler için Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Konferans Salonunda söyleşi düzenlendi. Gerçekleştirilen söyleşiye Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, Bolu Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Taner Gülşen, Bolu Barosu avukatlarından Avukat Ferit Atalay ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe katıldı.

Söyleşide öğrenciler yargı mensuplarına adalet ve hukuk ile alakalı merak ettikleri sorular sordular. Yargı mensupları ise öğrencilerin sorularını büyük bir içtenlikle cevapladı.