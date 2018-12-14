Haber: Gönül Olutürk

Fotoğraf sergisi ve ödül törenine, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Vali Yardımcıları Ahmet Atılkan ile Çağlayan Kaya, Bolu Cumhuriyet Savcısı Önder Yaman, Bolu Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Bolu Barosu Başkanı Sabri Erhendekçi, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, adliye çalışanları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, konuşmasının başında yeni Adliye Sarayını Bolu’ya kazandıran başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen her kademedeki devlet yetkililerine ve Bolu’da bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bir fotoğraf sergisi açılışı sebebiyle Adalet Sarayında bulunduklarını söyleyen Vali, bu programın bir açılış töreni olmadığını özellikle vurguladı.

“ADALET HER İŞİN YERLİ YERİNDE YAPILMASIDIR”

Bu programın, adliyemizin sanata ve estetiğe duyduğu sempatinin de bir ifadesi olduğunu niteleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Adalet mülkün temelidir. Devletin temelinde adalet vardır. Adaletin olmadığı yerde güven olmaz, sağlık olmaz, huzur olmaz, yatırım olmaz hiçbir şey olmaz. Adalet yalnızca Adalet Saraylarında tecelli ettirilen bir gerçek de değildir. Aslında adalet her işin yerli yerinde yapılmasıdır. Sokakları tanzim eden mühendislerden aile içerisindeki davranışlarımıza kadar toplumun ve ülkenin her kademesinde herkesin uyması gereken en önemli değer adalettir. Saydığımız yerlerde adalet tecelli etmezse o adaletin tecelli edeceği bir yer vardır ve o yer de burasıdır. Burada çalışan tüm Savcı, Hakim, Avukat ve personele başarılar diliyorum, sağlık ve afiyetler temenni ediyorum. Bu güzel faaliyet için Başsavcılığımızı ve buraya emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit ayrıca ortaöğretim öğrencilerinin arasında düzenlenen ‘Adalet ve Hukuk’ temalı resim yarışmasına katılan tüm öğrencileri ve ilk kişisel resim sergisini açan Bolu Adliyesi Zabıt Katibi Başak Arar’ı tebrik etti.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bolu Cumhuriyet Savcısı Önder Yaman ise bu fotoğraf sergisinin tarihe not düştüğünü söyledi. Yaman, “Bu günleri hayal ederek aylar öncesinden planladığımız ve hazırlıklarını yaptığımız ‘Adalet ve Hukuk’ kavramları ile ilgili gençlerde farkındalık yaratmak ilimize yeni kazandırılan Adalet Sarayını tanıtmak, hukuk ve sanatı bir araya getirerek sanatın evrensel değerlerine dikkat çekmek, gençlerde sosyal sorumluluk ve adalet bilincini gelişmesini sağlamak amacıyla Bolu ortaöğretim kurumları lise öğrencileri arasında düzenlediğimiz resim yarışması ödül töreni ve adliyemiz Zabıt Katiplerinden Başak Arar’ın eski adliyemiz ile yeni adliyemiz arasındaki çarpıcı farkı ortaya koyan, tarihe not düşen kişisel fotoğraf sergisini açmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“ADALET OLGUSUNA FARKLI BAKIŞ AÇILARI KAZANDIRDILAR”

Bolu Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han, yarışmaya katılan öğrencilerin adalet olgusuna farklı bir bakış açısı kazandırdığını ifade ederek, “Yeni adliyeye belki de ömrünü dolduran eski adliyemizi taşıdıktan sonra büyük bir sevinç yaşadık. Yeni adliyeye taşıdıktan sonra aslında birçok sıkıntı çektiğimizi ve zor şartlarda çalıştığımızı bir kez daha gördük. Buraya taşındıktan sonra arkadaşların çalışma azminde ortaya çıkan artışı gördükten sonra bizim bu müteşekkirlerimiz ve teşekkür ihtiyacımız daha da büyük bir şevkle ortaya çıktı. Adalet temalı bir resim yarışması yapıldı. Bu resim yarışmasında genç sanatçılarımız adalet olgusuna farklı bakış açıları kazandırdılar. Kendilerine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca adliyemiz çalışanı olan Başak Arar arkadaşımızın kişisel sergisi yeni adliyede açıldı. Kendisine başarılar diliyorum. Bundan sonraki çalışmalarında bu sergisinin kendisine ışık tutması, yol göstermesini temenni ediyorum.” dedi.

“ÖĞRENCİ VE ÇALIŞANLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

Daha sonra konuşmasını yapan Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Başak Arar ve yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Delal, “Adalet ve Hukuk temalı resim yarışmasına katılan ve dereceye girenlerle, kişisel fotoğraf sergisi açan Sayın Başak Arar’ı tebrik ediyorum. Adalet çalışanları mesai gözetmeksizin görev yapan çoğu zaman evinde geçirdiği süreden daha fazla adliyede bulunan kamu görevlileridir. Bu sebeple adliye binalarının iyileştirilmesi, adalet çalışanlarının moral ve motivasyonlarını arttıracağı gibi adalet hizmetine katkı sağlayacağı aşikârdır. Nitekim Bolu Adalet Sarayı açıldığı günden beri çalışanlar ve ziyarete gelenlerdeki memnuniyet ve heyecanı gözlemlemekteyiz” diye konuştu.

“ADALETİ FARKLI BİR AÇIDAN TESPİT EDECEĞİZ”

Bolu Barosu Başkanı Sabri Erhendekçi ise yeni adliye binasının toplumla bütünleşmesi için güzel çalışmaları yapıldığını ifade ederek şöyle konuştu; “Yeni yapılan adliyemiz, yaşıyor, yaşamaya başladı. Yeni bir mekanda, güzel bir mekanda, fiziki koşulları iyi olan bir mekanda çalışmaya başladık. Emeği geçen herkese teşekkür etmemiz gerekir. Burada katılımcıların hepsine teşekkür etmemiz gerekir. Yaşayan adliyemize can kattıkları için teşekkür etmemiz gerekir. Adliyemizin fiziki ortamlarının müsait olması nedeniyle, Sayın Başsavcımız, Adalet Komisyonu Başkanımız ve adliyemizin değerli mensupları, bu adliyeye yakışır şekilde, adliyenin toplumla bütünleşmesini de sağlamak amacıyla, fevkalade güzel çalışmalar yapıyorlar. Biz de bu çalışmalar içinde kıyısından köşesinden yer alabiliyorsak, ne mutlu bize. Kendilerine teşekkür ediyorum yaptıkları çalışmalar için. Bu güzel günde yavrularımızın yaptıkları resimlere bakarak adaleti onların gözleri ile farklı bir açıdan tespit edeceğiz”

Tören, dereceye giren öğrenciler ve fotoğraf sergisi açan Başak Arar’a plaket takdiminin ardından kurdele kesimi ve serginin gezilmesi ile sona erdi.