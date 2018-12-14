banner133

banner128

banner120
14 Aralık 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Hukuk ve sanat Bolu Adliyesi’nde bir araya geldi

    Ortaöğretim kurumları lise öğrencileri arasında düzenlenen ‘Adalet Ve Hukuk’ temalı resim yarışması ödül töreni ve Adliye Zabıt Katibi Başak Arar’ın kişisel fotoğraf sergisi için Bolu Adalet Sarayı’nda tören düzenlendi.

    14 Aralık 2018 Cuma 12:55
    Bu haber 68 kez okundu
    Hukuk ve sanat Bolu Adliyesi’nde bir araya geldi

    Haber: Gönül Olutürk

    Fotoğraf sergisi ve ödül törenine, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Vali Yardımcıları Ahmet Atılkan ile Çağlayan Kaya, Bolu Cumhuriyet Savcısı Önder Yaman, Bolu Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Bolu Barosu Başkanı Sabri Erhendekçi, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, adliye çalışanları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

    Bolu Valisi Ahmet Ümit, konuşmasının başında yeni Adliye Sarayını Bolu’ya kazandıran başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen her kademedeki devlet yetkililerine ve Bolu’da bu konuda emeği geçen herkese teşekkür etti.

    Bir fotoğraf sergisi açılışı sebebiyle Adalet Sarayında bulunduklarını söyleyen Vali, bu programın bir açılış töreni olmadığını özellikle vurguladı.

    “ADALET HER İŞİN YERLİ YERİNDE YAPILMASIDIR”

    Bu programın, adliyemizin sanata ve estetiğe duyduğu sempatinin de bir ifadesi olduğunu niteleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Adalet mülkün temelidir. Devletin temelinde adalet vardır. Adaletin olmadığı yerde güven olmaz, sağlık olmaz, huzur olmaz, yatırım olmaz hiçbir şey olmaz. Adalet yalnızca Adalet Saraylarında tecelli ettirilen bir gerçek de değildir. Aslında adalet her işin yerli yerinde yapılmasıdır. Sokakları tanzim eden mühendislerden aile içerisindeki davranışlarımıza kadar toplumun ve ülkenin her kademesinde herkesin uyması gereken en önemli değer adalettir. Saydığımız yerlerde adalet tecelli etmezse o adaletin tecelli edeceği bir yer vardır ve o yer de burasıdır. Burada çalışan tüm Savcı, Hakim, Avukat ve personele başarılar diliyorum, sağlık ve afiyetler temenni ediyorum. Bu güzel faaliyet için Başsavcılığımızı ve buraya emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

    Bolu Valisi Ahmet Ümit ayrıca ortaöğretim öğrencilerinin arasında düzenlenen ‘Adalet ve Hukuk’ temalı resim yarışmasına katılan tüm öğrencileri ve ilk kişisel resim sergisini açan Bolu Adliyesi Zabıt Katibi Başak Arar’ı tebrik etti.

    “EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

    Bolu Cumhuriyet Savcısı Önder Yaman ise bu fotoğraf sergisinin tarihe not düştüğünü söyledi. Yaman, “Bu günleri hayal ederek aylar öncesinden planladığımız ve hazırlıklarını yaptığımız ‘Adalet ve Hukuk’ kavramları ile ilgili gençlerde farkındalık yaratmak ilimize yeni kazandırılan Adalet Sarayını tanıtmak, hukuk ve sanatı bir araya getirerek sanatın evrensel değerlerine dikkat çekmek, gençlerde sosyal sorumluluk ve adalet bilincini gelişmesini sağlamak amacıyla Bolu ortaöğretim kurumları lise öğrencileri arasında düzenlediğimiz resim yarışması ödül töreni ve adliyemiz Zabıt Katiplerinden Başak Arar’ın eski adliyemiz ile yeni adliyemiz arasındaki çarpıcı farkı ortaya koyan, tarihe not düşen kişisel fotoğraf sergisini açmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

    “ADALET OLGUSUNA FARKLI BAKIŞ AÇILARI KAZANDIRDILAR”

    Bolu Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han, yarışmaya katılan öğrencilerin adalet olgusuna farklı bir bakış açısı kazandırdığını ifade ederek, “Yeni adliyeye belki de ömrünü dolduran eski adliyemizi taşıdıktan sonra büyük bir sevinç yaşadık. Yeni adliyeye taşıdıktan sonra aslında birçok sıkıntı çektiğimizi ve zor şartlarda çalıştığımızı bir kez daha gördük. Buraya taşındıktan sonra arkadaşların çalışma azminde ortaya çıkan artışı gördükten sonra bizim bu müteşekkirlerimiz ve teşekkür ihtiyacımız daha da büyük bir şevkle ortaya çıktı. Adalet temalı bir resim yarışması yapıldı. Bu resim yarışmasında genç sanatçılarımız adalet olgusuna farklı bakış açıları kazandırdılar. Kendilerine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca adliyemiz çalışanı olan Başak Arar arkadaşımızın kişisel sergisi yeni adliyede açıldı. Kendisine başarılar diliyorum. Bundan sonraki çalışmalarında bu sergisinin kendisine ışık tutması, yol göstermesini temenni ediyorum.” dedi.

    “ÖĞRENCİ VE ÇALIŞANLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

    Daha sonra konuşmasını yapan Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Başak Arar ve yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Delal, “Adalet ve Hukuk temalı resim yarışmasına katılan ve dereceye girenlerle, kişisel fotoğraf sergisi açan Sayın Başak Arar’ı tebrik ediyorum. Adalet çalışanları mesai gözetmeksizin görev yapan çoğu zaman evinde geçirdiği süreden daha fazla adliyede bulunan kamu görevlileridir. Bu sebeple adliye binalarının iyileştirilmesi, adalet çalışanlarının moral ve motivasyonlarını arttıracağı gibi adalet hizmetine katkı sağlayacağı aşikârdır. Nitekim Bolu Adalet Sarayı açıldığı günden beri çalışanlar ve ziyarete gelenlerdeki memnuniyet ve heyecanı gözlemlemekteyiz” diye konuştu.

    “ADALETİ FARKLI BİR AÇIDAN TESPİT EDECEĞİZ”

    Bolu Barosu Başkanı Sabri Erhendekçi ise yeni adliye binasının toplumla bütünleşmesi için güzel çalışmaları yapıldığını ifade ederek şöyle konuştu; “Yeni yapılan adliyemiz, yaşıyor, yaşamaya başladı. Yeni bir mekanda, güzel bir mekanda, fiziki koşulları iyi olan bir mekanda çalışmaya başladık. Emeği geçen herkese teşekkür etmemiz gerekir. Burada katılımcıların hepsine teşekkür etmemiz gerekir. Yaşayan adliyemize can kattıkları için teşekkür etmemiz gerekir. Adliyemizin fiziki ortamlarının müsait olması nedeniyle, Sayın Başsavcımız, Adalet Komisyonu Başkanımız ve adliyemizin değerli mensupları, bu adliyeye yakışır şekilde, adliyenin toplumla bütünleşmesini de sağlamak amacıyla, fevkalade güzel çalışmalar yapıyorlar. Biz de bu çalışmalar içinde kıyısından köşesinden yer alabiliyorsak, ne mutlu bize. Kendilerine teşekkür ediyorum yaptıkları çalışmalar için. Bu güzel günde yavrularımızın yaptıkları resimlere bakarak adaleti onların gözleri ile farklı bir açıdan tespit edeceğiz”

    Tören, dereceye giren öğrenciler ve fotoğraf sergisi açan Başak Arar’a plaket takdiminin ardından kurdele kesimi ve serginin gezilmesi ile sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Ortaöğretim, Kurumları, Lise, öğrencileri, Düzenlenen

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “BAİBÜ” de “2018”in Son Etkinliklerinden…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu PROTOKOL OLSAYDI YAPABİLİR MİYDİK ?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İNANIN SİZLERDE BİZLER GİBİ ŞAMPİYONLUĞA
  • ERDAL TANRIVERDİ ERDAL TANRIVERDİ BU NASIL MÜCADELE?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ENGELLİLER İÇİN NELER YAPABİLİRİZ
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR BASKETBOL – MAVİŞEHİR – BEYLİKDÜZÜ
  • METE FERAH METE FERAH DOĞANIN İNTİKAMI!
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan YUNAN ADALARI GEZİSİ-8
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAZA
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım DESTİNA, GÜZEL KIZ
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Menfaat
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİHTE ORTADOĞUYA KİMİ BAKIŞLAR…
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ BELEDİYENİN “KARA KULELERİ”
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Yeni Başkana Hazırlanıyor
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir KOMŞULUK…
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Kahvaltı bahane
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÖŞEYİ DÖNENLER
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben de Adayım.
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU TARIM VE ONERILER
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BOLU KÜLTÜR VE TURİZM
  • Makinist Makinist Size işin doğrusunu söyleyeyim
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129