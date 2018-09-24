Haber: Kasım ŞAHİN

Konusu, “Adalet ve Hukuk” olan resim yarışması hakkında bilgi veren Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman; “Resim yarışması 15 Ekim 2018 tarihinde son bulacaktır. Bu yarışmadaki amaç ise; "Adalet ve Hukuk" kavramlarıyla ilgili gençlerde farkındalık yaratmak, İlimize yeni kazandırılan Adalet Sarayını tanıtmak, hukuk ve sanatı bir araya getirerek sanatın evrensel değerlerine dikkat çekmek ve Gençlerde sosyal sorumluluk ve adalet bilincinin gelişmesini sağlamaktır” dedi.

KATILIM KOŞULLARI

Resim yarışmasına Bolu Ortaöğretim Kurumları (merkez ve ilçeler) Lise öğrencileri, (9-10-11-12. Sınıflar) katılabilir. Yarışmaya katılan eserler özgün, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve yayınlanmamış olacaktır.Öğrenciler yarışmaya istedikleri sayıdaki eserle katılabilirler. Eser 50X70 cm ölçülerinde olup, renkli resim tekniklerinden(pastel boya, suluboya, guaş boya, akrilik ve yağlıboya) biriyle ya da karışık teknikle yapılacaktır. Eserin arkasına öğrenci ismi, okulu, okul telefonu ve adresi açık şekilde yazılacaktır. Dereceye girsin veya girmesin yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir. Uygun görülen eserler Bolu Savcılığı tarafından sergilenecek ve yayınlanabilecektir.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER

Öğrenciler Eserlerini Öğrenim Gördükleri Okul Müdürlüklerine 15 Ekim 2018 Tarihine Kadar TeslimEdeceklerdir. Okul Müdürlüklerinde Toplanan Eserler 17 Ekim 2018 Tarihinde Bolu Milli EğitimMüdürlüğü – Özel Büro Birimi'ne Ulaştırılacaktır. Jüri 19 Ekim 2018 Tarihide toplanacak, sonuçlar BoluCumhuriyet Başsavcılığı ve Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü İnternet sitelerinde ilan edilecektir.

YARIŞMA KOORDİNATÖRÜ

Nilüfer ERTEM ÇALIŞ / Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü

JÜRİ ÜYELERİ:

Suzan SUBAŞI / Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hâkimi, Ali ÇOBANOĞLU / Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni, Saadet ÖZTÜRK / Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni, Selvi AKGÜN / Canip Baysal Anadolu Lisesi Resim ÖğretmeniHatice AKTAŞ / TOBB Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Öğretmeni

ÖDÜLLER

1. Olan öğrenciye Tam Altın

2. Olan Öğrenciye Yarım Altın

3. Olan Öğrenciye Çeyrek altın

ÖDÜL TÖRENİ

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın belirleyeceği tarih ve yerdetörenle verilecektir.Yarışmaya katılan ve sergilenmeye değer görülen eserler, Bolu Adalet Sarayı'nın açılışı sırasındasergilenecektir.