Hukukçular Derneği Bolu İl Temsilcisi Avukat Fikret Çıracı 15 Temmuz Mesajı

MİLLİ HAFIZAMIZDA ACI BİR GÜN 15 TEMMUZ

Üzerinden kaç yıl geçerse geçsin, milli hafızamızda daima yer alacak olan 15 Temmuz 2016, ülkemizde son yıllarda yaşadığımız en acı günlerden biridir.

Hain darbe girişimi nedeniyle Marmaris’te 2, İstanbul’da 99 ve Ankara’da 150 olmak üzere; 4’ü asker, 63’ü polis, 184’ü sivil toplam 251 şehidimizi rahmetle anıyoruz. Tüm Türkiye’de darbeye direnen 23’ü asker, 154’ü polis, 2.558’i sivil olmak üzere üç bine yakın gazimize sağlıklı ömürler diliyoruz.

FETÖ/PDY terör örgütü tarafından planlandığı ve gerçekleştirildiği hukuken tespit edilmiş darbe girişiminde, terör örgütü üyesi olup TSK içine sızan ve eylemleri gerçekleştiren sanıklar, “Anayasayı ihlal”, “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Kasten adam öldürme”, “Kasten adam öldürmeye teşebbüs”, “Haberleşmenin engellenmesi”, “Mala zarar verme”, “Hürriyeti tahdit”, “Cebir ve şiddet kullanarak kara,hava ve ulaşım araçlarının engellenmesi”, “Konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali”, “Nitelikli yağma” suçları ile “Cumhurbaşkanına suikast”, yasama organına ve hükümete karşı muhtelif suçlardan yargılanmıştır.

Tüm Türkiye’yi kapsayan ve milletçe kahraman bir direniş sayesinde başarısız olan darbeye kalkışan sanıklar hakkında yapılan yargılamalarda, suçları sabit olan sanıklara ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve muhtelif hapis cezaları verilmiştir.

Hukukçular Derneği üyelerimizin de aralarında bulunduğu 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu, darbe girişimine ilişkin ceza yargılamalarında şehit yakınları ve gazilerimizin yanında yer almış ve müdahil vekilliklerini yürütmüştür.

Derneğimiz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da her türlü darbenin karşısında; hukuktan, demokrasiden ve millet iradesinden yana tavrını sürdürmeye devam edecektir.

Darbeler ve darbe girişimlerinin, ülkemizi ne kadar geri götürdüğünü hep birlikte milletçe tecrübe etmiş bulunmaktayız. Hukuk düzenini ihlal edenlerin gerek adalet önünde gerekse vicdanlarda mahkum olması kaçınılmazdır.

15 Temmuz Hain darbe girişimine karşı canını siper eden tüm şehitlerimize tekrar sonsuz rahmet ve yakınlarına sabırlar diliyor, tüm gazilerimize sıhhatli ömürler niyaz ediyoruz.