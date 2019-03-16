Hukukçular Derneğinden kınama

Haber: Kasım ŞAHİN

Çıracı, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; İnsanlığa karşı bir tehdide dönüşen İslam düşmanlığını dünyanın dört bir yanma yaymanın son örneği olan Yeni Zelanda Linwood ve Nur Camii'nde ibadet etmekte olan Müslümanlara yönelik terör saldırısını lanetliyoruz.

Hangi dine mensup olursa olsun bir İbadethaneye ve ibadet eden insanlara yönelik saldırı asla kabul edilemez. Bugün Christchurch katliamının sorumlusu tüm dünyada Müslümanlara yönelik giderek yaygınlaşan ırkçı ve İslamofobik söylem eylem ve tutumda bulunanlardır.

Saldırganın yayınladığı 70 sayfalık manifestoda Türk milleti ile ilgili olan kısımda yer alan "Boğaz'ın batı yakasında herhangi bir yerde yaşamayı dener, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz... İstanbul'a gelir tüm cami ve minareleri yakarız." şeklindeki söylemlerden de anlaşıldığı gibi saldırı, küresel anlamda islamofobik faşist ideolojinin geldiği noktanın vehametini ortaya koymaktadır.

Tüm dünya, terörün her türlüsüne karşı ortak bir bilinç ve duruş ile karşı durmalıdır. Bugün Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik yapılan ırkçı katliamda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tüm İslam âlemine sabır ve başsağlığı diliyor, İslam'a ve Müslamanlara yönelik saldırıların tüm dünyada sonunun gelmesini temenni ediyoruz.