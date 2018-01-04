Haber: Semih Baykal

Gündeme Dair açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya; “2017 yılını acısı ve tatlısı ile geride bıraktık. 2018 yılına merhaba dediğimiz şu günlerde, bu yılın Yüce Allah tarafından Aziz Milletimize ve tüm insanlık alemine hayırlı olmasını dileriz. Milletimiz maalesef gerçek gündemin dışında tutularak suni gündemle meşgul edildi. Bilindiği gibi geçen hafta sonu mecliste kabul edilen 2018 yılı bütçesi 01 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi. Çünkü bu bütçe bütün vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir. Zira her vatandaş bu bütçeden alacağı pay ile 2018 yılını geçirecektir. Öncelikle bütçe rakamlarına bir göz atalım. Bütçe giderleri 762,8 milyar liradır. Bütçe gelirleri ise 69639 milyar liradır. Bütçe açığı 65,9 milyar liradır. Bunun anlamı açığı kapatmak için devlet 65,9 milyar lira borçlanacaktır. Bütçede 2018 yılında ödenecek kamu borcu belirtilmezken, dikkat çeken diğer kalemi 71,7 milyar lira ile faiz ödemesi görünüyor. Bu rakam bütçenin 10’da biridir. Yatırıma ise 68,8 milyar lira pay ayrılıyor. Bunun manası şudur: hükümet denk bütçe yapmıyor. Aradaki açığı kapatmak için borçlanıyor. Bu borçların faizi de bütçenin 10’da birine ulaşıyor. Böyle bir bütçeden herkesin hakkını alarak huzur bulması mümkün değildir. Dün enflasyon rakamları açıklandı. 2017 yılının tüketici fiyatları endeksi % 11,93 çıktı. Peki hükümet memur ve emekliye 2018 yılı için verdiği rakam ortada. Bunun anlamı şu ki; Hükümet bütçe gelirlerinin büyük bir bölümünü faiz lobilerine aktararak kendi halkını adeta cezalandırıyor” dedi.

“ÖNCELİKLE BÜTÇE DENK YAPILMALI”

Son olarak Çetinkaya; “Yine bütçede dikkat çeken bir gelir kalemi de % 31,5 artış kaydeden ceza gelirleridir. Bütçeye 12 milyar lira ceza geliri konmuştur. Bunun manası da 2018 yılında daha çok ceza ödeyeceğimizdir. % 25’lik MTV zammı ve vergi cezalarındaki artış ile 2018’de aziz milletimiz epey sıkıntılı günler geçirecektir. Biz Saadet Partisi olarak diyoruz ki; halkımızın huzur ve refahı bütçeden aldığı paya bağlıdır. Eğer her kesim bütçeden hak ettiğini alamıyorsa, bütçenin büyük bir bölümü faiz lobilerine aktarılıyor ise o ülke huzur bulmaz. Öncelikle bütçe denk yapılmalı, borçlanmadan kurtulmalıdır. Havuz sistemi hayata geçirilerek faiz belasından kurtulmalı. Faize akacak para yatırıma, tarıma, esnafa, memura, işçi ve emekliye aktarılarak ülke müreffeh hale gelmelidir. Bunu da yapacak tek parti Saadet Partisi’dir. Milli Görüş’tür” diye konuştu.