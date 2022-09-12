Hükümet konağı inşa edilecek

Bolu İli Seben İlçesi Hükümet Konağı Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2022/925394

Hükümet konağı inşa edilecek
1-İdarenin
a) Adı : BOLU ÖZEL İDARESİ
b) Adresi : KÜLTÜR SEHITLER 47 14100 BOLU MERKEZ/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 3742703580 - 3742703589
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Bolu İli Seben İlçesi Hükümet Konağı Binası Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Hükümet Konağı Binası Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bolu İli Seben İlçesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.10.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İhale Toplantı Salonu

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