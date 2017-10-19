Haber: Kasım Şahin

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile Anıtpark’ta yapılan çelenk koyma töreni yapıldı. Gerçekleşen tören sonrası İktidar partisi İl Başkanı Nurettin Doğanay ve ana muhalefet partisi İl Başkanı Kazım Karsu yan yana kareler verdi. Daha sonrasında ise ikili muhabirlerin sorusu üzerine geçtiğimiz Çarşamba günü ‘Hürriyetten yoksun kılma’ suçundan tutuklanan, Saim Çevik’in durumu değerlendirdiler.

“TASVİP ETMEDİĞİMİZ BİR OLAY”

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, olayı tasvip etmediklerini söyleyerek; “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum gerekli açıklamayı yaptık. Olayı duyar duymaz kendisini gözaltına alındığı akşam ihraç talebi ile disipline sevk ettik ve daha sonra da ihraç ettik. Bundan sonra ki süreç adli süreçtir. Adli süreci zaten takip edeceğiz. Benim söyleyeceklerim dün söyleyeceklerimle aynıdır. Tasvip etmediğimiz bir olay” dedi.

“FERDİ OLAYDIR”

Doğanay’ın ardından konuşan, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ise bunun ferdi bir olay olduğunu belirterek; “Bu bir siyasi değil ferdi olaydır. Bu ne o ne bu partiyi belirler. Bu adli bir olaydır ve arkadaşımız suçluysa zaten gerekli tedbirler alınacaktır. Fakat suçlu değilse de diyecek bir şeyimiz yok. Dediğim gibi bu adli bir olaydır partileri ilgilendirmez” ifadelerini kullandı.

BU MESAJ ÇOK KONUŞULUR

Açıklamalar sonrası Doğanay olumlu bir mesaj vererek; “İşte Kazım Karsu ile Nurettin Doğanay döneminin de bu olduğunu düşünüyorum” dedi.