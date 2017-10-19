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19 Ekim 2017 Perşembe
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    • Hükümet ve ana muhalefet Çevik’i değerlendirdi

    Muhtarlar Günü dolayısı ile bir araya gelen AK Parti Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve Nurettin Doğanay, geçtiğimiz Çarşamba günü ‘Hürriyetten yoksun kılma’ suçundan tutuklanan Taşketi Belediye Başkanı Saim Çevik’in durumunu değerlendirdi.

    19 Ekim 2017 Perşembe 12:48
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    Hükümet ve ana muhalefet Çevik’i değerlendirdi

    Haber: Kasım Şahin

    19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile Anıtpark’ta yapılan çelenk koyma töreni yapıldı. Gerçekleşen tören sonrası İktidar partisi İl Başkanı Nurettin Doğanay ve ana muhalefet partisi İl Başkanı Kazım Karsu yan yana kareler verdi. Daha sonrasında ise ikili muhabirlerin sorusu üzerine geçtiğimiz Çarşamba günü ‘Hürriyetten yoksun kılma’ suçundan tutuklanan, Saim Çevik’in durumu değerlendirdiler.

    “TASVİP ETMEDİĞİMİZ BİR OLAY”

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, olayı tasvip etmediklerini söyleyerek; “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum gerekli açıklamayı yaptık. Olayı duyar duymaz kendisini gözaltına alındığı akşam ihraç talebi ile disipline sevk ettik ve daha sonra da ihraç ettik. Bundan sonra ki süreç adli süreçtir. Adli süreci zaten takip edeceğiz. Benim söyleyeceklerim dün söyleyeceklerimle aynıdır. Tasvip etmediğimiz bir olay” dedi.

    “FERDİ OLAYDIR”

    Doğanay’ın ardından konuşan, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ise bunun ferdi bir olay olduğunu belirterek; “Bu bir siyasi değil ferdi olaydır. Bu ne o ne bu partiyi belirler. Bu adli bir olaydır ve arkadaşımız suçluysa zaten gerekli tedbirler alınacaktır. Fakat suçlu değilse de diyecek bir şeyimiz yok. Dediğim gibi bu adli bir olaydır partileri ilgilendirmez” ifadelerini kullandı.

    BU MESAJ ÇOK KONUŞULUR

    Açıklamalar sonrası Doğanay olumlu bir mesaj vererek; “İşte Kazım Karsu ile Nurettin Doğanay döneminin de bu olduğunu düşünüyorum” dedi.

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