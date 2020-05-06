“Hükümetimiz tarih yazmıştır”

Haber: N. Halid Altundal

Korona virüs ile tüm Dünyanın mücadele ettiğini belirten AKJ Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, süper güç diye nitelendirilen ülkelerin salgın ile mücadelede sınıfta kalırken, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarih yazdığını söyledi. Pandemi ile mücadelede Sağlık Bakanlığının ciddi ve özverili çalışması sonrası Türkiye’de hastalığın beklenilen olumsuzluğu yaratmasına izin verilmediğini ifade eden Doğanay, İstikrar Kalkanı Paketi başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlıklarının hazırladığı destek paketleriyle sürecin yaratacağı ekonomik ve sosyal etkileri en aza indirdiklerini vurguladı.

“ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN”

Bolu’nun da bu süreçten başarıyla çıktığını belirten Doğanay, “Türkiye’deki 81 il içerisinde; en hızlı koordine olan, Sağlık Bakanlığının aldığı kararları süratle ve titizlikle uygulayan, İl Pandemi Kurulu ile hastalığın yayılmasını engelleyecek isabetli kararları alan, Vefa Sosyal Destek Gruplarını en verimli ve hızlı kullanan il Bolu’dur. Bu başarının mimarı Sayın Valimiz Ahmet Ümit’e, Vali Yardımcılarımıza, Kurum Müdürlerimize, Kurum çalışanlarımıza ve gönüllülerimize şahsım, Teşkilatım ve Bolu halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun” dedi.

Alınan tedbirlerden etkilenen tüm kesimler için AK Parti Hükümeti tarafından hazırlanan finansman ve sosyal destek paketlerinin tutarının 200 milyar lirayı aştığına dikkat çeken Doğanay, Bolu’nun bu paketlerden en üst düzeyde yararlandığını söyledi.

2100 FİRMA, 25 BİN ÇALIŞAN

Açıklamasında son olarak Bolu’da 3213 kişiye 5 Mayıs tarihi itibariyle işsizlik maaşı ödendiğini bildiren Doğanay, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından İŞ KUR üzerinden işveren, çalışan ve işsiz hemşerilerimize gerekli destekler sağlanmış, sağlanmaya da devam etmektedir. Son olarak Kısa Çalışma Desteği Ödeneği ile 1907 firmadan 20 bin 35 hemşerimizin desteklendiğini söylemiştik. Ama bugün bu rakam 2100 firmayı, destek alan çalışan sayımız ise 25 bin olmuştur. Yani her geçen gün destek daha da artıyor. Öte yandan 5 Mayıs tarihinde 3213 işsiz kardeşimize en az 1.520 lira olmak üzere işsizlik maaşları hesaplarına yatırılmıştır. Şu iki ödenekle bile Bolu’da 28213 hemşerimize destek sağlanmıştır ki bunların evli ve çocukları olduklarını da varsayarsak yapılan desteğin ne kadar ciddi bir kesime hitap ettiğini görmüş oluruz” diye konuştu.

“8 MAYIS TARİHİNDEN İTİBAREN ÖDENMEYE BAŞLANACAK”

Bu süreçte en fazla kendilerine gelen destek talebinin ise prim eksikliği ya da ücretsiz izne çıkartılan hemşerilerimizden kaynaklı mağduriyet olduğunu belirten Doğanay şunları söyledi: “Prim gün sayısı eksikliğinden dolayı Kısa Çalışma Ödeneğinden ve İşsizlik Maaşından faydalanamayanlar ile ücretsiz izne çıkarılanların da mağdur olmaması için Hükümetimiz Nakdi Ücret Desteğini uygulamaya sokmuştur. Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamadır. Başvurular https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Günlük 39.24 liradan olmak üzere 1170 lira olarak verilecek destek, 8 Mayıs tarihinden itibaren ödenmeye başlanacak. Tüm bu desteklerden Bolulu hemşerilerimizin yararlanması için yoğun bir çalışma temposunda olan İŞKUR İl Müdürümüz İsmail Yalçın ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2020, 16:23