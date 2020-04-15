Hükümlüler cezaevine el salladı

Haber: C. Kutay Aykan

Kamuoyunda "İnfaz Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7242 sayılı Kanun 14/04/2020 tarihinde TBMM'de kabul edilmiş, Cumhurbaşkanınca onaylanarak, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda Bolu’da 623 hükümlü infaz düzenlemesinden faydalanarak tahliye edildiler. Bazı hükümlüler, özgürlüklerine kavuşmanın sevincini otobüslerin içerisinden el sallayarak kutladılar.

Bolu’da cezaevlerinde yatan 623 hükümlünün tahliyesi geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Hükümlüler ellerine eldiven ve ağızlarına maske taktıktan sonra gidecekleri yerlerin otobüslerine bindirildikten sonra polis eskortluğunda yola çıktılar. Bazı mahkumlar otobüslerin içerisinden el sallayarak cezaevine veda ettiler.

Cezaevlerinden ilk olarak ilçelerde oturan hükümlüler geniş güvenlik önlemleri altında, daha sonra da şehir merkezinde oturan hükümlülerin tahliyesi gerçekleştirildi. İnfaz yasasından faydalanarak tahliye olan hükümlüler; “Allah Cumhurbaşkanımızdan, MHP Genel Başkanımızdan ve Adalet Bakanımızdan razı olsun. Yıllardır beklediğimiz infaz yasası çıktı ve biz kader mahkumları ise tahliye olduk. Allah kimseyi bir daha düşürmesin” diyerek teşekkür ettiler.

Bolu ve Göynük ceza infaz

kurumlarında bulunan toplam 623 hükümlü infaz düzenlemesinden faydalandırılmıştır

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2020, 12:17