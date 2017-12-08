Haber: Kasım ŞAHİN

Uzun yıllardır sağlık sektöründe basınla ilgili birimlerde başarılı bir şekilde görev yapan ve güler yüzlülüğü ile herkesin sevgisini kazanan, verildiği her görevi büyük bir titizlikle yerine getiren Hümeyra Ertok Kahveci, İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirilen Muhammed Emin Demirkol, atamasının ardından bu göreve getirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Basın İletişim Birim Sorumlusu olan Ertok’a yeni görevinde başarılar dileriz.