Hurdacı gencin yargı zaferi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan tutuksuz olarak yargılanan Batuhan Yörenc’in bir yıl önce kaybettiği nüfus cüzdanı, başına dert oldu.

Dolandırıcılar, hurdacılık ve kağıt toplayıcılığı yapan Yörenç adına şirket kurarak, vatandaşları dolandırmaya başladı. Bu yüzden genç hurdacının da başına gelmedik kalmadı.

ÇÖPLERDEN PARA KAZANIYORUM

12 yaşından bu yana ailesinin geçimini sağlamak için Kestelli beldesindeki çöplerden hurda ve kağıt topladığını belirten Batuhan Yörenç, “Bu yaşama kadar helal para kazanmak için didinip durdum. Kimliğimi kaybettikten sonra hayatım karardı. Dolandırıcılar adıma şirket kurup, sosyal paylaşım sitesinden kazak satma bahanesiyle insanları dolandırıyor. Kesinlikle şirket kurmadım. Hakkımda davacı olan kadını da tanıyorum. Kazak satışı da yapmadım. 3 çocuğuma bakmak için çöplerden hurda topluyorum” dedi.

KAZAK YERİNE TİŞÖRT GELDİ

İzmirli genç Batuhan Gönenç’ten şikayetçi olan mağdur Arzu Dibekli’de dolandırıldığını belirterek; “Benimde üç çocuğum var. Çocuklarımın isteği üzerine sosyal paylaşım sitesinde 5 kazağın 125 lira olduğunu görünce, onlar için sipariş verdim ve parayı havale ettim. Kargo geldiğinde 5 kazak yerine 2 adet giyilmesi bile mümkün olmayan tişört koliden çıktı. Zararımın giderilmesini istiyorum. Ben bile şirket sahibi olmuşum, gerisini sen düşün artık” diyerek Gönenç’ten şikayetçi oldu.

SUÇLU DEĞİLİM AMA ZARARINI GİDERİRİM

Mahkeme heyetinden söz alan sanık Batuhan Gönenç, “Benim bu suçu işlediğime dair hiçbir delil bulunmamakta. Ama, benden şikayetçi olan ablamın zarar görmemesi için onun zararını gidermek isterim. Garibanlığın ne olduğunu çok iyi bilirim. Böyle bir olay olduğunu bilseydim, ablamı mağdur etmezdim. Bende dolandırmış oldum. Bu işin peşini bırakmayacağım, adıma şirket kuranları bulmak için uğraşacağım ve şirketin kapatılması için mücadele edeceğim” diyerek ödeme için süre istedi.

HAKİM BİR SAAT SÜRE VERDİ

Yapılan savunmanın ardından Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, SEGBİS sistemiyle İzmir’den duruşmaya katılan tutuksuz sanık Batuhan Gönenç’e, 125 lira ve 10 lira da kargo parası olmak üzere toplam 135 lira ödemesini istedi. Ödemesi halinde karar vereceğini açıkladı. Gönenç, bir saat içerisinde, 135 lirayı mağdur Arzu Dibekli’nin hesabına parayı yatırıp, havale makbuzunu heyete gösterdi.

BERAAT ETTİ

Mağdur Dibekli’nin 135 liralık zararın giderilmesi üzerine Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Gönenç’in aleyhinde yeterli delil bulunmadığına kanaat getirerek, beraatine karar verdi.

7 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Gönenç’in, bir saatlik izinle beraat etmesi olayı, Türk yargı tarihinde bir ilk olarak nitelendirildi. Hapis cezası almaktan kurtulan genç, İzmir’in ilçe belediye başkanlarından kendisine bir iş verilmesini ve üç çocuğuna rahat bir şekilde bakmak istediğini dile getirdi.