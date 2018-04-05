HABER:Aysun Beykoz

İlimiz küçük sanayi bölgesinde bulunan bir hurdalığın içerisindeki lastikler ve hurda araba sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hurdalıktan dumanlar yükseldiğini görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına almayı başlardı. Yangına müdahale etmek için Karacasu Belediyesine bağlı ekiplerde yardıma geldi. Kısa sürede yangın iki ekibin başarılı çalışması sonucu söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın sanayi de paniğe neden olurken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.