Hurdaya dönen araçta, 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kaza, TEM Otoyolu Cankurtaran mevkiinde, Gerede istikametinde meydana geldi. Edinilen

Bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Uğurhan B. idaresindeki 16 AIT 069 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil hurdaya dönerken sürücü ve araçta bulunan Nurefşen B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.