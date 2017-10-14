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14 Ekim 2017 Cumartesi
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    • Hurdaya dönen araçta hayatını kaybetti

    TEM Otoyolu Bolu kesiminde bir TIR’ın, otomobile arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

    14 Ekim 2017 Cumartesi 12:34
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    Hurdaya dönen araçta hayatını kaybetti

    Haber: Semih BAYKAL

    Olay, bugün saat 07.30 sıralarında ilimiz TEM Otoyolu Elmalık Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden İsa Eruslu kontrolündeki kereste yüklü 16 KLY 40 plakalı TIR, önünde ilerleyen Baykurt Güner yönetimindeki 34 TG 9873 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, 4 kişi aracın içinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 4 kişide hurdaya dönen araçtan çıkarılırken, otomobilin arkasında oturan Fatma Özçelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Baykur, Birgül ve Neşet Güner ambulanslar ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

    Özçelik’in cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırılırken, TIR sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Anahtar Kelimeler: TEM, Otoyolu, Bolu, Kesiminde, TIR’ın

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