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04 Ekim 2018 Perşembe
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    • Hurdaya dönen araçtan burnu kanamadan kurtuldu

    Tem otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul İstikametinde bir tırın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu tır hurdaya dönerken sürücü kazadan yara almadan kurtuldu

    04 Ekim 2018 Perşembe 10:19
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    Hurdaya dönen araçtan burnu kanamadan kurtuldu
     

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    Haber: Gönül Olutürk

    Kaza, gece 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. L.E. idaresindeki 06 BJ 2505 çekici plakalı çelik yüklü tır, Bolu Dağı Tüneli çıkışında bir anda kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan tır, bariyerlere çarpıp durabildi. Çarpmanın şiddetiyle dorsesi kopan ve hurdaya dönen tırın sürücüsü L.E. ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

    Kendi çabalarıyla aracından çıkan sürücü, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerinde olay yerine gelen trafik polisleri, güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan araç nedeniyle trafiğin kontrollü olarak 2 şeritten verildiği yolda, aracın çekilmesi sonrası trafik akışı normale döndü

    Anahtar Kelimeler: Tem, Otoyolu, Bolu, Dağı, Tüneli

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