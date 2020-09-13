Hüseyin Yağın güven tazeledi

Haber: Erdal Tanrıverdi

AK Parti İlçe Teşkilatları 7.Olağan kongreleri kapsamında gerçekleştirilen Mudurnu kongresine, AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü Yahya Çelik, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ve partililer katıldı. AK Parti’de pandemi nedeniyle ilçe kongreleri askıya alınmıştı. Yeniden başlayan kongre süreci kapsamında Dörtdivan, Yeniçağa, Kıbrıscık ve Seben kongresinin ardından Mudurnu kongresi de gerçekleşti. Korona virüs önlemleri altında yapılan kongrede maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Partide yol yürümenin zor olduğuna dikkat çekerek kongre süreçlerinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

“BİZ ONUN İÇİN ÖLÜRÜZ, BU YOLDA YÜRÜRÜZ”

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “Bizim derdimiz Türk milleti ile değil, bizim derdimiz Recep Tayyip Erdoğan’la” sözlerine cevap niteliğinde yaptığı açıklamada “2001 yılından bu yana Türkiye’nin gelişmesine şahitlik etmek, bu davanın adamı olurken her şeyinden fedakarlık etmek öyle çok kolay değildir. Tüm dünyanın üzerimize geldiği bir anda; bundan 2 gün önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron başta olmak üzere “Bizim derdimiz Türk milleti ile değil, bizim derdimiz Recep Tayyip Erdoğan’la” diyen o alçaklara sesleniyoruz; bizim derdimiz Recep Tayyip Erdoğan’la. Biz onun için ölürüz, bu yolda yürürüz. 15 Temmuz’da devrilmedik, sizin öyle birkaç sözünüzle Recep Tayyip Erdoğan’ı sizin önünüze atacak kadar alçalmadık. Dün bu ülkede, sessiz çoğunluğun sesi olan bir başbakanı, milletin önüne “evet-hayır” pusulası koyarak astılar. Sizin seçtiğiniz başbakanı astılar. Sonrasında Anavatan Partisi döneminde Turgut Özal. Onun döneminde de bu ülke çağ atlamıştı. Ne oldu? Sonradan duyduk ki, Turgut Özal’ı da bir şekilde öldürdüler. Kimlerdi bunlar? Bunlar; sessiz ama derinden giden bu ülkedeki mutlu azınlıktı. Onların gözünde bizler; elleri nasırlı, köylüyüz. “Siz ülke yönetemezsiniz, siz sadece gidin tarlanızda tohumunuzu ekin. Yoğurdunuzu ve yağınızı yapın, bize getirin, biz mutlu yaşayalım” diyen beyaz Türklerdi. AK Parti kurulduğunda da bunu yapmak istediler. Cumhurbaşkanımızı indirmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar” ifadelerini kullandı.

“TEK BİR DERTLERİ VAR; BU ÜLKE GELİŞMESİN”

Türkiye’nin gelişmesini istemeyenlere lanetli bir kavim benzeri yapan Doğanay “Gezi olaylarını, 15 Temmuz’u ne için yaptılar? Tek bir dertleri var; bu ülke gelişmesin. AK Parti hükümetleri döneminde; araba yapıyoruz mutlu olmuyorlar. Füze yapıyoruz, bir tarafa geçip somurtuyorlar. Denizaltı yapıyoruz, kuduruyorlar. Mutlu olmaları yasaklanmış, tabiri caizse lanetli bir kavim gibiler. Bu ülke ile derdiniz ne? Bize düşen görev; sen ve ben kavgasında olmadan, eksiğimiz varsa kapatmaktır. Bugün geldiğimiz noktada, ellerine birer dosya alıp, dosya siyaseti yaparak, insanların gururuyla oynayarak siyaset yapma devri bitmiştir. Bunu yapanlar, yarın mahkemede hesabını verecekler. İnsan karalamak, kalkıp birisine “fetöcü” demek öyle kolay değil. Bana “fetöcü” dersen, altına da imzayı atarsan bunun hesabını mahkemede vereceksin” şeklinde konuştu.

“HÜSEYİN YAĞIN KARDEŞİMİZ İLE YOLA DEVAM EDİLMEKTEDİR”

AK Parti Genel Merkezi tarafından Mudurnu Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yağın ile devam etme kararı alındığını söyleyen Doğanay, “AK Partililere yakışan; Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına, duruşuna yakışır şekilde hareket etmektir. Bizde düstur; Türkiye’de 450 tana ilçe kongresi olmuştur. Biz birbirimizin hukukuna saygı duymak zorundayız. AK Parti Genel Merkezi, başta Recep Tayyip Erdoğan ve onun temsilcisi Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, İl Koordinatörümüz Recep Uncuoğlu, Bolu milletvekillerimiz ve AK Bolu İl Başkanı tarafından tüm değerlendirmeler yapıldıktan sonra alınmış bir karar vardır; Hüseyin Yağın kardeşimiz ile yola devam etmektir. Bu karar benim değil, Recep Tayyip Erdoğan’ındır” sözlerine yer verildi.