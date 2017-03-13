Haber: Kasım ŞAHİN

Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, geçtiğimiz hafta İzzet Baysal’ın ölümünün 17. Yılı dolayısıyla, İzzet Baysal’ın en büyük eserim dediği üniversitenin durumu ile alakalı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun’a eleştirilerde bulundu.

İzzet Baysal’ın en büyük eserim dediği üniversitenin geldiği noktayı Bolu ve üniversite sevdalıları ile paylaşmak istiyoruz diyen Hüsnü Yaman yaptığı basın açıklamasında şunları belirtti: “Kalite başarı ile ölçülür. Bölümlerin, eğitim-öğretimin tüm aşamalarında mükemmellik arayışı içerisinde olmasını sağlamak, açık bir şekilde belirlenmiş hedefler/standartlar doğrultusunda yüksek kaliteli bir eğitim-öğretim sunmasını garanti altına almak, tüm okulu toplumunun, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olunması ve sürekli değişim içerisinde bunları mükemmelleştirilmesini sağlamak, okulun, kendisini dünyadaki benzer okullarla karşılaştırmasına ve global ortamda kendini sınamasına olanak vermek kriterlerini elde etmiş, bu şartları yerine getirmiş ve AKRETİDASYON almış bir tek Yüksekokul haricinde Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu bulunmamaktadır.”

“İHRAÇ EDİLENLERE KİM REFERANS OLMUŞ”

Yandaş sendikanın talimatları ile liyakata önem vermeden sendika yöneticilerini idari kadrolara atayarak sırtını sözde sağlama almış ama idari personeli bir birine düşman etmiştir. İdari personelin bu atamalara korku ve baskı nedeni ile sessiz kalması hep susacakları anlamı taşımamalıdır. Mutlak bir gün bunlar hatırlanacak ve önlerindeki tepsiye konulacaktır. Ama halen o değirmene su taşıyanlara söyleyecek bir tek kelimemiz olmayacaktır. Hülle ile Fakülte Sekreterliğinden sınavla ataması yapılması gereken Şube Müdürlüğü kadrosuna yapılan atamalar mutlak hatırlanacaktır. FETO Terör örgütü üyesi olarak 80 den fazla Akademisyen ihraç edilmiş, bu akademisyenlerin büyük çoğunluğunu Rektör Hayri ÇOŞKUN tarafından işe alınmış ama halen kendisinin görevde kalmış olması çok şaşırtıcıdır. Bu ihraç edilenlere kim referans olmuş kimler tavsiye etmiş de alınmış sorulması gerekmez mi? Yoksa bunlar sorulduğu zaman ucu birilerine dayanmasından mı korkuluyor?

2010 yılında Tıp Fakültesi Hastanesi gelir giderini karşılamakta iken maalesef 30 milyon TL borç batağına itilerek Kamu Hastaneler Birliğine devredilmiştir. Türkiye de bu başarısızlığı yakalamış ender üniversitelerden biri, başarısızlığın mimarı ise rektörün kendisi olmuştur.

“KİŞİ BAŞI 150 TL”

Rektör tasarruf tedbirleri alınması için üniversite birimlerine talimat yazısı yazarken, konu kendi olunca rektörlük 7 milyon TL’ye ucube Rektörlük Sarayı yapmakta, 400.000. TL. bedelle altına makam aracı çekebilmektedir. Yeri geldiğinde bir bilgisayarı, bir koltuğu, bir masayı bir akademisyene çok görebilmektedir. Makam odasına servet harcayarak döşeyebilmekte, yeni alınan koltukların rengini beğenmeyerek yenisi alınmaya para bulabilmektedir. Öğrenci, akademik ve idari personele sunulan yemeklerin içler acısı durumuna neden sessiz kalınmaktadır? Akademisyenlerin kongre ve konferanslara gitmek için üniversite bütçesinden ayrılan payın kişi başı 150 TL olduğunu saklayabileceğini mi düşünüyor? Üniversitemizde akademik personelin yaptığı tüm başarılar kendi öz çabaları ile gerçekleştirilmiş olduğu bilinmelidir. Bu konuda üniversitenin hemen hemen hiçbir katkısı olmamaktadır.

“BU BAŞARISIZLIK HAYRİ COŞKUN’UN”

Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü rektörün biyografisini hazırlamak, fotoğraflarını albümleştirmek dışında ne yapmaktadır? Türkiye’nin değişik şehirlerinden gelen aday öğrencilere bir salonda 20 dakikalık üniversiteyi tanıtım videosu ve bir fakültenin içler açısı bir sınıfında 10 dakikalık sunum sonrası üniversiteye kazandırdıklarını düşünenler büyük yanılgı içindeler. Bugüne kadar diğer üniversitelerin yaptığı gibi şehir şehir gezerek üniversitemizi mi tanıtmışlar?

Gerçi ne anlatacaklar, 2010 yılında Tıp Fakültesine 3.220 başarı sıralamasından öğrenci alırken 2016 yılında 12.000’den, Diş Hekimliği Fakültesine 2011 yılında 13.800 başarı sıralamasından öğrenci alırken 2016 yılında 19.100 başarı sıralamasından, Rektörün kendi bölümü olan Gıda Mühendisliğine 2010 yılında 73.400 başarı sıralamasından öğrenci gelirken 2016 yılında 198.000 başarı sıralamasından, Eğitim Fakültesi Zihinsel Engelliler Öğretmenliğine 2010 yılında 9.620 başarı sıralamasından alırken 2016 yılında maalesef 91.800 den, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümüne 2010 yılında 71.300 başarı sıralamasından öğrenci alınırken 2016 yılında 253.000 başarı sıralamasından, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne 2010 yılında 147.000 den öğrenci alırken 2016 yılında 416.000 başarı sıralamasından öğrenci aldık mı diyecekler?

Üniversiteyi kalkındırdığını düşünenlerin zihniyeti aşağıda açıklanan üniversite bölümlerine yerleşen öğrencilerin başarı sıralaması karşısında söyleyecekleri bir tek kelime olmayacaktır. Her geçen yıl üniversitemizin başarı sıralaması nasıl düştüğünün en açık göstergesidir. Bu başarısızlık Hayri ÇOŞKUN’un 2010-2017 yılları arasında görev yaptığı zamanın biyografi arşivinde yer alacaktır. Üniversitemizin nerden nereye geldiğinin en açık bilimsel açıklamasıdır. Devlet imkanları ile her yıl bastırdığı ve kendi biyografisini anlatan kitabın içinde aşağıdaki tablonun yer alıp almayacağını merakla bekliyoruz. Bu tablo üniversitemizin acınacak halini göstermektedir. Tüm sorumluluk ve vebali rektörün kendisindedir.

2010-2016 Yılları Arasında Fakülte/Yüksekokul Bölümlerini Kazanan Öğrencilerin

Yerleşme Sıralaması (Başarı Sıralaması)

Tıp Fakültesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tıp 3.220 8.000 9.010 11.000 11.000 11.500 12.000

Diş Hekimliği Fakültesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Diş Hekimliği 13.800 15.400 17.600 17.400 17.800 19.100

Sağlık Yüksek Okulu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hemşirelik 96.700 107.000 109.000 138.000 135.000 131.000 150.000

Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 7.430 15.500 17.400 16.900 21.700 24.200 45.500

Eğitim Fakültesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bilgisayar Ve Eğit. Tek. Öğretmenliği 92.100 136.000 218.000 248.000 253.000 273.000 363.000

Fen Bilgisi Öğretmeliği 119.000 160.000 155.000 200.000 185.000 186.000 200.000

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 29.600 48.500 63.800 74.000 72.900 65.900 82.000

İngilizce Öğretmenliği 4.730 4.140 7.400 7.460 8.200 10.200 12.200

Okul Öncesi Öğretmenliği 55.300 63.900 146.000 99.000 115.000 126.000 197.000

Rehberlik Ve Psikolojik Danş. 9.270 20.400 22.800 27.300 31.400 33.900 40.100

Sınıf Öğretmenliği 21.600 54.800 57.400 222.000 115.000 89.600 94.000

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 16.200 22.600 20.200 32.100 37.500 58.400 54.900

Türkçe Öğretmenliği 3.760 7.990 11.600 13.300 19.300 23.500 23.800

Zihin Engelliler Öğretmenliği 9.620 46.900 49.300 56.900 63.400 56.600 91.800

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

İktisat 135.000 184.000 161.000 236.000 261.000 287.000 353.000

İşletme 147.000 218.000 189.000 302.000 299.000 320.000 416.000

Kamu Yönetimi 71.800 116.000 104.000 130.000 152.000 167.000 185.000

Uluslararası İlişkileri 57600 127.000 112.000 149.000 167.000 184.000 207.000

Maliye 117.000 141.000 158.000 173.000 198.000

Fen Edebiyat Fakültesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Biyoloji 161.000 242.000 0 0 0 243.000 255.000

Fizik 335.000 0 0 0 0 0 281.000

Kimya 137.000 225.000 217.000 222.000 0 246.000 272.000

Matematik 71.300 106.000 152.000 151.000 190.000 199.000 253.000

Psikoloji 10.100 21.400 23.400 27.500 27.400 32.100 33.500

Sosyoloji 76.100 120.000 120.000 119.000 160.000 150.000 168.000

Tarih 39.600 55.700 74.500 67.000 101.000 110.000 122.000

Türk Dili Edebiyatı 13.400 26.100 128.000 43.200 50.900 58.100 65.300

Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Çevre Mühendisliği 154.000 204.000 169.000 187.000 196.000 216.000 237.000

Elektrik-Elektronik Müh. 42.200 56.700 66.800 73.400 77.700 84.000 99.000

Gıda Mühendisliği 73.400 103.000 111.000 127.000 142.000 158.000 198.000

Makine Mühendisliği 62.100 78.800 90.700 99.000 102.000 108.000 124.000

Mimarlık 29.800 34.800 35.900 37.900 38.700 41.900 52.100

*Bilgiler ÖSYM Kılavuzundan alınmıştır.