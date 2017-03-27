Haber: Kasım ŞAHİN

Yaman, sosyal paylaşım sitesi özel sayfasından öyle bir açıklama yaptı ki adeta yer yerinden oynadı. Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Memnun-Sen ve Tavuk-Darı-Ambar başlıklarını kullanarak şu şekilde açıklamada bulundu.

MEMNUN-SEN VE TAVUK-DARI-AMBAR

Sayın Cumhurbaşkanı önceki günkü konuşmasında bir sendikaya atfen “Ülkemizin en etkili sivil toplum örgütü, Mili irade ve demokrasinin sancaktarlığını yapan, Medeniyet değerlerimizin taşıyıcısı, Ülkemiz için gecesini gündüzüne katarak çalışan, her bir şubesi fikri tartışmaların yapıldığı ve güncel meselelerin konuşulduğu bir kültür evi olan, bir ilim yuvası…” gibi ifadeleri kullanmış.

Bunları okuyan herkesin ilk aklına gelen sendika, doğal olarak TÜRKİYE KAMU-SEN’dir.

Değil mi?

Fakat durum farklı!

Sayın Cumhurbaşkanımız, danışmanları tarafından eksik bilgilendirilmiş olmalı ki, bu ifadeleri Memnun-Sen için sarfetmek durumunda kalmış!

Oysa ki;

Sayın Cumhurbaşkanı bilseydi ki, karşısındaki bir salon dolusu yığıntı, MİLLİ İRADE VE DEMOKRASİNİN SANCAKTARLIĞINI değil; çalışma hayatında huzuru katleden, kamuda paralel bir yönetim ihdas ederek kamu çalışanlarına zulüm eden, Devletin imkan ve gücüyle kendi süfli saltanatlarını sürdüren bir düşkünlüğün bayraktarlığını yapanlardır, topunu salondan kovalamaz mıydı?

Kendisine, Memnun-Sen’in, bırakın ülkenin geleceği için GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYI; tek gayretlerinin makam, mevki, koltuk ve kişisel çıkarları olduğu ve bunları sağlamak için de kul hakkı yemek dahil olmak üzere her kıymet ve ölçüyü ayaklar altına aldıkları bilgisi verilseydi böyle konuşur muydu?

Sayın Erdoğan, bu yapının, bırakın MEDENİYET DEĞERLERİMİZİN TAŞIYICISI olmasını, güncel menfaatleri için medeniyetimizi oluşturan bütün değerlerimizi iğdiş ettiğini bilseydi bunların yüzüne tükürmez miydi?

Kendilerine, Memnun-Sen’in bırakın EN ETKİLİ SİVİL TOPLUM KURULUŞU olmasını, sivil toplum kuruluşu bile olmadığı, siyasal iktidarın yan kuruluşu gibi pozisyon aldığı, her durumda çalışanın yanında değil Hükümetin yanında saf tuttuğu söylenmiş olsaydı, bu sendikamsılara bu sıfatlarla hitap eder miydi?

Sayın Cumhurbaşkanına, Memnun-Sen’in şubelerinde FİKİR, KÜLTÜR, İLİM TARTIŞMALARI yerine; tayin, koltuk, mevki, mevzi pazarlandığı bildirilmiş olsa “Rahmetli Akif İnan yattığı yerden kalkıp yüzünüze tükürsün emi” demez miydi?

“Aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş” derler ya;

O misal işte,

Sayın Cumhurbaşkanı konuştukça, “öyleymişler” gibi bir salon süresince haz duymuş garipler…