Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Müftülüğü resmi internet sitesinde yayınlanan hutbede şans oyunları ve alkol kullanımı konusuna değinildi. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılının son Cuma namazı ve son hutbesinde okunmak için hazırlandı. Ülkemizin tüm camilerinde okunan hutbede milli piyango ve şans oyunları ile alkol kullanımına büyük dikkat çekildi. Konu hakkında şu açıklama yapıldı; “İnancımızda, kültür ve geleneğimizde olmayanbir takım yanlış davranışlarla israf etmek bizlereyakışmaz. Piyango ve şans oyunlarına umut bağlayarakalın teri dökmeden, emek harcamadan kazanmayaçalışmak, dinimizin helal kazanç duyarlılığıylabağdaşmaz. Alkollü içkilerle sağlığı heba etmek, sınırsızve uygunsuz eğlencelerle vakti öldürmek, mümindebulunması gereken emanet bilinciyle asla uyuşmaz. Zira Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in ifade ettiği gibi mümin, hastalığa yakalanmadan önce sağlığınınkıymetini bilmelidir. Meşguliyete düşmeden önce boşzamanını faydalı işlerle geçirmelidir. İhtiyarlık gelipçatmadan önce gençliğini hayırlı amellerledeğerlendirmelidir. Darlığa ve yokluğa maruz kalmadanönce varlığını ve imkânlarını dünya ve ahiret saadetinevesile kılabilmelidir. Yılın bu son Cuma vaktinde Yüce Rabbimizdenniyazımız odur ki; bahşettiği iman nimetini sonnefesimize kadar taşıyabilmeyi bizlere lütfeylesin. Günlerimizi, aylarımızı, yıllarımızı salih amellerle bereketli kılsın. Bizleri iyi olan ve iyi işler yapan,kötüden uzak duran ve kötülüğe engel olan kullarındaneylesin. Cennetini kazandıracak işleri yapabilme, cehenneme götürecek davranışlardan kaçınabilme konusunda bizlerden yardımını esirgemesin.”