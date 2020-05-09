Huzur 14 Koronavirüs uygulaması

Haber: C. Kutay Aykan

Ölümcül hastalık olan koronavirüs nedeniyle ülke genelinde mücadele sürdürülürken ve bu hastalığın bulaşmaması için önleyici bir çok tedbirlerin alınması karşın ilimizde bazı vatandaşlar bu tedbirlere uymamak için elinden geleni yapıyor. Asayiş ve Yunus ekipleri kurallara uymayan, sosyal mesafeyi bozun, maske takmayan, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü yaşlılarımız ile 20 yaş altı gençleri denetlemek için Huzur14 Koronavirüs uygulaması gerçekleştirdi.

Şehrin bir çok yerinde ve özellikle İzzet Baysal caddesi üzerinde uygulama yapan Yunus ekipleri ile gece bekçileri, kuralları hiçe sayıp, maskesiz sokağa çıkan, yasak olmasına rağmen evlerinden dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı gençleri tespit ederek hepsine tek tek 392 TL adli para cezası kesildi. Gece bekçileri ve Yunus ekiplerinin yanı sıra trafik ekipleri de uygulamaya katılarak, özellikle motosiklet sürücüleri ve araçlarla seyahat eden kişilere yönelik uygulama yaptılar. Hafta sonu nedeniyle İzzet Baysal Caddesi üzerinde yine vatandaş yoğunluğu gözlemlenirken, arife gününde caddedeki kalabalığın nasıl olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.