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Huzur 14 uygulaması

​​​​​​​Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm birimler, Kent Meydanında, Huzur 14 adı altında mültecilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Huzur 14 uygulaması

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, TEM, KOM, Asayiş Şubesi, Güvenlik Şubesi, Çevik Kuvvet Şubesi ve Narkotik Şubesinde görev yapan resmi, sivil ekipler, ilimizde ikamet eden yabancı uyruklu mülteciler üzerine uygulama yapıldı. Mültecilerin tek tek kimlikleri kontrol edilirken, oturma izinlerinin olup olmadığı araştırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Kent Meydanında mülteci gençlerin çevreye rahatsız vermesinden dolayı olaya bekçiler müdahale etmiş ve gürültü yapan genç mülteciler bölgeden uzaklaştırılmıştı. Özelikle genç mültecilerin Kent Meydanında akşam saatlerinde yoğun olarak toplandıkları yer olması nedeniyle Huzur 14 uygulaması bu alanda gerçekleştirildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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