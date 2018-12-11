banner133

banner128

banner120
11 Aralık 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Huzur 14 uygulamasında polis huzur verdi

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler D-100 Karayolu TIR Parkı önünde Huzur 14 uygulaması gerçekleştirdi. Sürücüler ve araçların bagajları didik didik aranırken, polis vatandaşa bu uygulamayla huzur verdi.

    11 Aralık 2018 Salı 00:44
    Bu haber 43 kez okundu
    Huzur 14 uygulamasında polis huzur verdi

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şubesi, Bahçelievler Polis Merkezi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan resmi ve sivil polisler D-100 Karayolu TIR Parkı önünde Huzur 14 uygulaması gerçekleştirdiler.

    Yapılan uygulamada alkolden dolayı ehliyetini kaptıran bir ehliyetsiz sürücü hakkında işlem yaptı. Yapılan uygulama sürücülere ve yolculara da güven vermiş oldu. Sürücüler ile araçların bagajları didik didik aranırken, vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını dile getirirken, emniyet yetkilileri bu tür uygulamaların her gün şehrin ana arterler üzerinde yapıldığını belirterek; “Amacımız Bolu halkının can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Gece gündüz demeden uygulamalarımız devam edecektir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz gördükleri ve duydukları polisiye bir olay olduğunda mutlaka 155 Polis İmdat hattını arayarak detaylı bilgi vermelerini istiyoruz. Polis her zaman vatandaşın yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir” dediler.

    Bir saat süren uygulamada 103 şahısın kimlik kontrolleri gerçekleştirilirken 35 araç sorgulandı ve bir asker kaçağı da yakalanıp, Bahçelievler Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Bir ehliyetsiz sürücü hakkında da cezai işlem yapıldı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü’ne, Bağlı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KAZA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU’DA DA“GÖNÜLLER”İ FETİHLER “2019” ?..
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım DESTİNA, GÜZEL KIZ
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu YETKİLİLER ÖĞRENCİ OLURSA… !
  • ERDAL TANRIVERDİ ERDAL TANRIVERDİ NEREDE KADIN HAKLARI?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR İTÜ BASKETBOL - REFİK DURBAŞ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura BİR MAÇIN HİKAYESİ
  • METE FERAH METE FERAH ÇEVREMİZİ NASIL GÖRÜYORUZ?
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan YUNAN ADALARI GEZİSİ -7
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Menfaat
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ÖĞRETMENLER GÜNÜMÜZ
  • Suat Tosun Suat Tosun TARİHTE ORTADOĞUYA KİMİ BAKIŞLAR…
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ BELEDİYENİN “KARA KULELERİ”
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Yeni Başkana Hazırlanıyor
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir KOMŞULUK…
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Kahvaltı bahane
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KÖŞEYİ DÖNENLER
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben de Adayım.
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU TARIM VE ONERILER
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BOLU KÜLTÜR VE TURİZM
  • Makinist Makinist Size işin doğrusunu söyleyeyim
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129