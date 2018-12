Haber: Kasım ŞAHİN

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şubesi, Bahçelievler Polis Merkezi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan resmi ve sivil polisler D-100 Karayolu TIR Parkı önünde Huzur 14 uygulaması gerçekleştirdiler.

Yapılan uygulamada alkolden dolayı ehliyetini kaptıran bir ehliyetsiz sürücü hakkında işlem yaptı. Yapılan uygulama sürücülere ve yolculara da güven vermiş oldu. Sürücüler ile araçların bagajları didik didik aranırken, vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını dile getirirken, emniyet yetkilileri bu tür uygulamaların her gün şehrin ana arterler üzerinde yapıldığını belirterek; “Amacımız Bolu halkının can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Gece gündüz demeden uygulamalarımız devam edecektir. Vatandaşlarımızdan isteğimiz gördükleri ve duydukları polisiye bir olay olduğunda mutlaka 155 Polis İmdat hattını arayarak detaylı bilgi vermelerini istiyoruz. Polis her zaman vatandaşın yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir” dediler.

Bir saat süren uygulamada 103 şahısın kimlik kontrolleri gerçekleştirilirken 35 araç sorgulandı ve bir asker kaçağı da yakalanıp, Bahçelievler Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Bir ehliyetsiz sürücü hakkında da cezai işlem yapıldı.