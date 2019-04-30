Haber: BMA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, yazılı bir açıklama yaptı. 1 Mayıs'ı kutlamak için 1977 yılında Taksim'e çıkan emek ve özgürlük mücadelesinin öncülerini şükranla andığını belirten CHP İl Başkanı Karsu 1 Mayıs açıklamasında emeğin en kutsal değer olduğunu vurguladı. Emeğin haklarını korumanın ve geliştirmenin insanlığa hizmet etmek olduğunu belirten CHP İl Başkanı Karsu ayrıca,"Bencilce ve kâr hırsıyla emeğin haklarını budamaya çalışmak, insanlığı açlığa, yoksulluğa mahkûm etmek tarihsel bir yanılgı olduğu kadar, Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Kamu emekçileri iş güvencesi tehdidiyle, işçiler kıdem tazminatlarının yok edilmesi riskiyle karşı karşıya. Çalışma yaşamı ve örgütlenme hürriyeti daha fazla kıskaca alınmak isteniyor. Kiralık işçilik, taşeronlaşma ve güvencesiz çalışma iş yaşamının tüm alanlarında yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. İşsizlik ve iş kazaları artıyor, yoksulluk kökleşiyor; gelir adaletsizliği ve eşitsizlik ülkemizin kaderi haline getirilmek isteniyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, “Ne ezen ne ezilen; insanca, hakça bir düzen için bütün emekçileri ayağa kalkmaya çağırıyorum” diyen Karsu son olarak şunları söyledi: “1 Mayıs'ın huzur dolu bir Türkiye'ye vesile olmasını diliyorum. Emeğin, dayanışmanın, özgürlüğün, demokrasinin ve barışın bayrağını hep birlikte dalgalandıracağımız güzel günlerin yakın olduğuna duyduğum inançla tüm emekçi kardeşlerimin emeklerinin karşılığını alabildikleri güzel bir gelecek umuduyla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum.”

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 13:29