Haber: Esra ÖZTÜRK

Kent merkezi giriş ve çıkışlarında, Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, Trafik, Asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya katılan trafik ekipleri araçları evrak ve eksik yönünden kontrol ederken, Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi personeli ise araçların içinde bulunan şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirdiği belirtildi. İki saat süren uygulamada yaklaşık 150 araç ve 250 kişi kontrol edildiği gözlenirken, uygulama esnasında 3 araç trafikten men edildi.

Dört farklı şubeden 100 Kadar polisin katıldığı asayiş ve huzur uygulaması rutin olarak her gün yapıldığı, uygulama yeri ve saatlerinin değişkenlik gösterdi öğrenildi.