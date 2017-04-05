HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, il merkezi ve 8 ilçede kurulan 32 uygulama noktası,176 umuma açık alanda asayiş, narkotik, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin katıldığı 500 polis ve jandarmayla Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel koordinesinde yürütülen uygulamada şahıslar üzerinde yapılan Genel Bilgi Taraması’nda (GBT) haklarında arama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldüler. Kentin giriş ve çıkışlarında kurulan uygulama noktalarında durdurulan araçlardan 18 tanesine 8 bin 700 lira para cezası kesildi.

Polis Özel Harekat ekiplerinin güvenlik aldığı uygulamada şüpheli görülen araçlar içerisinde narkotik köpeği ‘Sezar’ ile uyuşturucu araması yapıldı.