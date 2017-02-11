HABER: Faruk ÇİDEM

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri işbirliğinde şehrin giriş, çıkış ve önemli bölgelerinde uygulama noktaları oluşturuldu. D-100 karayolu üzerinde bulunan tır parkında oluşturulan uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü KOM, TEM, Asayiş ve Polis Özel Harekat ekipleri ile jandarma ekipleri görev aldılar. Yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen uygulamada jandarma bomba arama köpeği 'Destan' ile durdurulan araçlarda bomba araması yapıldı. Tır parkında oluşturulan uygulama noktasına Bolu Valisi Aydın Baruş, Jandarma Alay Komutanı Albay İsmail Güneş ve Bolu İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel gelerek teftişte bulundu. Yaklaşık yarım saat boyunca uygulamayı takip eden Bolu Valisi Aydın Baruş basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "amacımız, vatandaşımızın güvenliğine kasteden terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellemek ve onların huzur ve sükununa zarar verecek unsurları ayıklamak" dedi.

"Uygulamalar devam edecek"