banner128

banner101

11 Şubat 2017 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Huzur uygulamasında bomba arama köpeği de kullanıldı

    Bolu'da polis ve jandarma işbirliği ile gerçekleştirilen 'Huzur Uygulaması'nda, yol kontrolünde durdurulan araçlar bomba arama köpeği 'Destan' ile didik didik arandı.

    11 Şubat 2017 Cumartesi 12:20
    Bu haber 35 kez okundu
    Huzur uygulamasında bomba arama köpeği de kullanıldı
    HABER: Faruk ÇİDEM
    Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri işbirliğinde şehrin giriş, çıkış ve önemli bölgelerinde uygulama noktaları oluşturuldu. D-100 karayolu üzerinde bulunan tır parkında oluşturulan uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü KOM, TEM, Asayiş ve Polis Özel Harekat ekipleri ile jandarma ekipleri görev aldılar. Yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen uygulamada jandarma bomba arama köpeği 'Destan' ile durdurulan araçlarda bomba araması yapıldı. Tır parkında oluşturulan uygulama noktasına Bolu Valisi Aydın Baruş, Jandarma Alay Komutanı Albay İsmail Güneş ve Bolu İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel gelerek teftişte bulundu. Yaklaşık yarım saat boyunca uygulamayı takip eden Bolu Valisi Aydın Baruş basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "amacımız, vatandaşımızın güvenliğine kasteden terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellemek ve onların huzur ve sükununa zarar verecek unsurları ayıklamak" dedi. 
    "Uygulamalar devam edecek"
    Uygulamaların farklı zamanlarda ve 24 saati kapsayacak şekilde devam edeceğini ifade eden Vali Aydın Baruş, "polisimiz tarafından 4'ü il merkezinde 8'i ilçelerde toplam 12 noktada, jandarmamız tarafından 20 noktada olmak üzere 32 noktada yol kontrol ve araması yapılıyor. Uygulamadaki amaç vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak ve devlete güvenlerini pekiştirmek. Genel uygulamalar sayesinde, özellikle aranan şahıslar ve şüpheli paket taşıyan araçların tespiti önem arzediyor. Vatandaşlarımızın bu uygulamalardan rahatsız olmasını istemiyoruz. Görev alan arkadaşlarımıza da vatandaşlara nazik davranmaları konusunda gerekli talimatları veriyoruz" şeklinde konuştu.


    Anahtar Kelimeler: Boluda, Polis, Jandarma, Işbirliği, Gerçekleştirilen

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel HADİ!
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Ülke Hepimizin
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Çarıkçı’nın Bolululara Kazığı
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR DUSK
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç En Büyük Tuzaklardan Biri: Teknoloji!
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KÜÇÜK BİR İSTATİSTİK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolulu”ÇINAR ÖZEN”Demokratlara Başkan mı?..
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu'da FETÖ Soruşturmalarında Gelinen Nokta !
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KİRLİ ÇAMAŞIRLAR
  • Makinist Makinist YOKSA...NEEE...
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR EVET/HAYIR DÜELLOSU MİLLET NE DİYOR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geçmiş acılarımızla helalleşmek…
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER KADIN OLMAK, YÜREKLİ OLMAKTIR…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Halktan nasıl koptuk!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BAŞKANLIK DÜZENİNİN DEĞİL REHBER İMAM'IN ANAYASASI
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SUİKAST
  • Nihal Eker Nihal Eker YOKLUK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129