Haber: Aysun Beykoz

"Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında Bolu'da da Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Şube müdürlüklerinin katılımıyla denetimler başlatıldı.

Kentin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturan ekipler, sürücüler ile araçlarda bulunan vatandaşların kimliklerini kontrol ediyor.

Ekipler, şüpheli görülen araçlarda ise detaylı aramalar yapıyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de kentte bulunan park ve bahçeler ile suçluların bulunma ihtimali olan metruk binaları kontrol ediyor.

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması aracıyla vatandaşların yoğu olduğu bölgelerde asayiş, terör ve narkotik olaylarda aranan şüphelilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamanın gün içinde devam edeceği öğrenildi.