Haber: BMA

Bolu’da bulunan İzzet Baysal Vakıf Huzurevi, Gerede Esentepe Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasylon Merkezi ve İzzet Baysal Huzurevi’nde kalan 50 huzurevi sakini Narven’de öğle yemeği yiyerek temiz havanın ve doğanın tadını çıkardı.

Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Timuçin Erem de ziyarette huzurevi sakinlerine eşlik etti. Yaşlıların toplumda el üstünde tutulması gerektiğini belirten Erem, “Onları el üstünde tutmak, bizler için kadim kültürümüzden gelen bir anlayıştır. Yaşlılarımıza sahip çıkmak ve onlarla ilgilenmek önce insanlık, sonra vatandaşlık görevimizdir. İnancımız da töremiz de bunu emreder. Biliriz ve inanırız ki, ancak büyüklerine sahip çıkan toplumlar gerçek anlamda medeniyet çizgisini yakalamış toplumlardır” dedi.

Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler yapacaklarını aktaran Erem, ziyaretler kapsamında ilk olarak Narven’e geldiklerini söyledi. Erem, “Huzurevlerimizde kalan yaşlılarımızı öğle yemeğinde konuk eden ve tesisin imkanlarından yararlanmalarını sağlayan Narven tesislerinin başta yönetim kurulu başkanı ve üyelerine ve personeline yaşlılarımıza yönelik gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eder ve şükranlarımızı sunarız” diye konuştu.