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Huzurevi sakinlerine diş protezi bakım eğitimi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) öğrencileri, İzzet Baysal Huzurevi’ndeki büyüklerimize diş protezi bakım eğitimi verdiler.

Huzurevi sakinlerine diş protezi bakım eğitimi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ)  Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü öğrencileri, İzzet Baysal Huzurevi sakinlerini ziyaret ettiler. Öğretim Görevlisi Ezgi Atalay danışmanlığındaki Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, huzurevindeki büyüklerimize ağız sağlığı ve diş protezlerinin bakımı hakkında bilgiler verdiler. Ziyaret kapsamında üniversiteli öğrenciler, büyüklerimize, protez diş kapları ve diş fırçası da hediye ettiler.

Esra Perçin

Esra Perçin

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