Haber: Aysun BEYKOZ

Bolu Valisi Aydın Baruş, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası münasebetiyle ilk ziyaretini İzzet Baysal Vakıf Huzurevi'ne gerçekleştirdi. Ziyarette huzurevi sakinlerinin hepsiyle bir araya gelen Vali Baruş, onlarla tek tek görüşerek bu özel haftalarını kutladı. Vali Baruş rahatsızlıkları nedeniyle salona gelemeyen huzurevi sakinlerini de odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Baruş'un Yaşlılar Haftası kapsamındaki son ziyareti ise Çakmaklar Mahallesinde bulunan İzzet Baysal Huzurevi'ne oldu. Burada da huzurevi sakinleri ile tek tek sohbet eden Vali Baruş, burada da onlara çiçek takdim etti ve Yaşlılar Haftası'nı kutladı. Huzurevi sakinlerinden 77 yaşındaki Erdoğan Kıyasoğlu bu nazik ziyaretleri için Vali Baruş'a teşekkür etti ve buradaki kursta yaptıkları ahşap üzerine yapılan boyama bir çalışmayı Vali Baruş'a takdim etti.