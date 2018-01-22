Haber: Esra Öztürk

Eğitimi ve sportif faaliyetleri ile ilimizin başarılı eğitim kurumlarından olan Özel Nisan Eğitim Kurumları, geçtiğimiz gün İzzet Baysal Huzurevi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete Nisan Okulları Kurucusu Yusuf Ulutaş, Nisan Eğitim Kurumları Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Mürvet Aşçıoğlu, kurum öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette öğrenciler huzurevi sakinlerine gül verdiler ve yaşamlarını her zaman sağlıklı ve tebessüm ederek geçirmeleri temennisinde bulundular. Öğretmenler ve öğrencilerin yakından ilgilendiği huzurevi sakinleri, çalınan müzik eşliğinde şarkılar söyleyerek unutulmaz bir gün geçirdi. Ziyaretin sonunda öğrencilerin ellerini öpüp gönüllerini aldığı huzurevi sakinleri, Özel Nisan Eğitim Kurumlarına yaptıkları ziyaret nedeniyle teşekkür etti.