Huzurevlerinde aşılama başlıyor

Haber: Ceylan Beykoz

Koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının tamamlanmasının ardından sıra yaşlı, engelli ve koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanların aşılanmasına geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve koruma evleri gibi kuruluşlarda kalan kişiler ve personele aşı uygulanması için süreç başlıyor.

KURULUŞLARDAKİ 87 BİN 120 KİŞİ AŞILANACAK

Bakanlığa bağlı kuruluşlardaki ilk doz aşı uygulamasının bir haftada bitirilmesi planlanıyor. Aşılama kapsamında resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, resmi ve özel huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı aşılanacak. Böylelikle kuruluşlardaki toplam 87 bin 120 kişiye aşı uygulaması yapılacak.

ENGELLİ VE YAŞLI BAKIM KURULUŞLARI AŞILAMA İÇİN HAZIR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir süre önce engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarının tamamına gereken hazırlıkların tamamlanması için talimat vermişti. Bu kapsamda il sağlık müdürlükleriyle iş birliğinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda kuruluşlardan hizmet alan engelli ve yaşlı sakinler ile çalışan personelin listeleri ve sağlık durumlarını gösteren dosyalar hazırlandı.

Kuruluşlarda aşılamanın yapılacağı odalara yönelik de tüm çalışmalar tamamlandı. Böylelikle engelli ve yaşlı vatandaşlar, dışarı çıkmak zorunda olmadan kaldıkları kuruluşta ilk doz Kovid-19 aşılarını olabilecek. Aşılar, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarına Sağlık Bakanlığının belirlediği önlemler çerçevesinde soğuk zincir korunarak ulaştırılacak.