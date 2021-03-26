Huzurevlerinde ‘Dijital Bahar’ dönemi

Haber: N. Halid Altundal

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık himayesinde Turkcell tarafından huzurevi sakinlerini teknoloji ile hayata daha güçlü bağlamak amacıyla başlatılan projenin Seyranbağları Huzurevinde düzenlenen tanıtım programında, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Bakan Selçuk, proje kapsamında huzurevinde oluşturulan Dijital Bahar teknoloji odasının açılışını yaptı.

HUZUREVİ SAKİNLERİ TEKNOLOJİ ODALARINDA SEVDİKLERİYLE HASRET GİDERİYOR

İlk etapta İstanbul'daki Maltepe ve Ankara'daki Seyranbağları Huzurevlerinde oluşturulan "Dijital Bahar" teknoloji odaları, huzurevi sakinlerine sevdikleriyle bir araya gelme imkanını tanıyor. Proje kapsamında teknoloji odalarında VR alanı da oluşturuldu. Huzurevi sakinleri bu alandaki VR gözlükleri sayesinde Anıtkabir, Çanakkale Şehitliği, Sultanahmet Camii ve Kutsal Topraklar'ı bulundukları yerden ziyaret edebilecek. Projeyle ayrıca dijital okur yazarlık eğitim programlarının yanı sıra teknoloji ve cihaz eğitimleri, gençlerle bilgi aktarımı buluşmaları gibi sosyal etkinliklerin de hayata geçirilmesi planlanıyor.