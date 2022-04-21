Hz. İsa’nın figürü yakalandı



Haber: Okay Özcan

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iki ayrı operasyon düzenledi. İl operasyon jandarma sınırları içerisinde seyir eden bir kargo kamyonunu durdurarak arama gerçekleştirdi. Araç içerisinde yapılan aramada 5.660 paket kaçak sigara ve 525 kg kaçak tütün ele geçirirken kargo kamyonu sürücüsü gözaltına alındı.

Bolu Jandarmanın yaptığı ikinci operasyonda ise, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmada durdurulan araç içersine gizlenmiş şekilde Roma ve Bizans dönemine ait 22 adet bronz sikke, 27 adet yüzük, 30 adet değerli taş, 1 adet vazo, 1 adet eski sürahi, 1 adet deriye işli el yazmalı kutsal kitap, 1 adet çarmıha gerilmiş Hz. İsa figürü, 1 adet insan suretli figür ve 21 adet obje ele geçirildi. Tarihi eserlerin piyasa değerinin çok yüksek olduğu öğrenildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir denildi.