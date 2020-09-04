Haber: BMA

Gerede’de ilçeye hâkim bir manzarası olan Esentepe, şehrin 1,5 kilometre kuzeyinde bin 400 metre yükseklikte bulunuyor. Esentepe mesire alanı, mini Marmara Denizi şeklindeki havuzu, çay bahçesi ve bistro kafe ile konuklarına huzurlu bir ortamda eğlence ve dinlenme imkânı sunuyor. Hem hafta içi hem yoğun olarak hafta sonu serinlemek ve nefes almak isteyenlerin uğrak noktası olan Esentepe’ye, estetik ve simgesel anlamlar kazandırabilmek için çalışma gerçekleştiren Gerede Belediyesi, "I Love Esentepe" yazısını yerleştirdi. Kutu harflerden oluşan "Esentepe" görseli, özellikle gece aydınlatması ile dikkat çekerken vatandaşlar tarafından beğenildi. Vatandaşlar, yazı görseli ile sık sık fotoğraf çekilerek sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar.