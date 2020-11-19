Ibrıcak’ta kaza: 1 yaralı

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz gün akşam saat 5 sularında Gerede-Yeniçağa yolu Ibrıcak Köyü mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kazayı ihbar alan 112 sağlık, emniyet ve Gerede İtfaiye Müdürlüğü hemen olay yerine geldi. Kazada araçta bulunan sürücü itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin arından tedavisine devam edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.