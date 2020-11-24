İBUZEM sistemi dayanamadı



Haber:Erdal Tanrıverdi

Pandemi süreciyle birlikte üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi öğrenciler açısından pek çok sorunu da ortaya çıkardı. BAİBÜ’de eğitim gören öğrencilerin dün başlayan vize sınavları, sistemin çökmesiyle ertelendi. Sınavların ne zaman devam edeceği konusundaki belirsizlik sürüyor.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde 4. Sınıf öğrencisi olan bir genç “Sınavlarımız İBUZEM adı verilen bir programla yapılmaktaydı sınav saati programın çöktüğünü fark ettim arkadaşlarımla iletişim kurduğumda onlar da giremediklerini belirttiler. Hemen konu ile ilgili kurulan daire başkanlığı ile iletişime geçtim. Sorun yaşadıklarını, sistemin çöktüğünü belirttiler. Hocalarımızla iletişime geçtiğimizde İBUZEM’le görüştüklerini sistemde tıkanma ve çökme olduğunu, sınavın sağlıklı yapılmasının mümkün olmadığını belirttiler” diye konuştu.

Bir başka öğrenci de şunları söyledi, “Benim evimde internet ve bilgisayar yok sınav olduğu zaman geçtiğimiz dönemde öyle yaptım, abimin işyerine gidiyorum. Evimizden 1 saat uzaklıkta bir mesafede. Bugün oraya boşu boşuna gitmiş oldum. Ayrıca eskiden kullanılan uzaktan eğitim sistemi daha kullanışlıydı. Şimdi yeni bir uygulamada dersler işleniyor. Bu sistemde derse katılmak gerçekten bir mesele. Defalarca ifade etmemize rağmen bir netice alamadık. Ders kayıtlarını sonradan izleyemiyoruz. Umarım üniversite yönetimiz biz öğrencilerin mağduriyetlerini ciddiye alır ve çözer” ifadelerini kullandı.

BESYÖ’’de okuyan bir başka öğrenci ise yaşadığı sıkıntıyı “ Sınavı bitirmek için tuşa bastığımda sistemin bazı yanıtlarımı kabul etmediğini fark ettim. Birkaç kez denedikten sonra vazgeçtim. Bazı sorularımı cevaplamadan göndermiş oldum” sözleriyle anlattı.

Yeni bir sınav tarihi ve saati belirleneceği ve öğrencilere daha sonra duyurulacağı söylendi.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020, 23:02