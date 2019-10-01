İBV’den 101 öğrenciye burs

Haber: Aysun Beykoz

İzzet Baysal Vakfı tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin dört yıllık bölümlerine en yüksek puanla yerleşen lisans öğrencilerine verdiği burs bu yılda da verilmeye devam edecek. Üniversiteden yapılan duyuruda İzzet Baysal Vakfından burs almaya hak kazanan öğrenciler açıklandı.

Açıklamada, “İzzet Baysal Vakfı’ndan burs alamaya hak kazanan öğrencilerin en kısa zamanda Gölköy Yerleşkesindeki Rektörlük İdari Birimler Binasında bulunan İzzet Baysal Vakfına (125 nolu oda) başvuru yapmaları gerekmektedir. Müracaat yapmayan öğrenciler burs haklarını kaybederler. Kredi ve yurtlar kurumundan, milli eğitim bakanlığından ve YÖK destek bursu ve diğer vakıflardan karşılıksız (geri ödemesiz) burs alanlar vakfımızdan burs alamazlar. Burs alanların bursları kesilir” denildi.

Ayrıca İzzet Baysal Vakfı’ndan 2019-2020 öğretim yılında burs almaya hak kazanan öğrenciler listesine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi resmi internet sitesindeki duyurudan ulaşılabileceği belirtildi.

İzzet baysal vakfı irtibat bürosu iletişim bilgileri:

Telefon: 0374 253 45 70

Rektörlük idari birimler binası 125 nolu ofis