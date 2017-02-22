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22 Şubat 2017 Çarşamba
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    • İç Anadolu Belediyeler Birliği’nden Bulut’a Ziyaret

    İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı ve üyeleri geçtiğimiz gün Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut’u ziyaret etti.

    22 Şubat 2017 Çarşamba 10:07
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    İç Anadolu Belediyeler Birliği’nden Bulut’a Ziyaret
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    Haber: BMA

    İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Encümen Üyeleri; Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Aksaray Taşpınar Belediye Başkanı Cihan Yüksel, Çorum Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, Afyon Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan ve Birlik Müdürü Salim Çoruk geçtiğimiz gün Mengen Belediyesi’ne ziyarette bulundular.

    Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ziyaretçilere ilçe ve Mengen Belediyesi’nin gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi. Yapılan sohbetin ardından Birlik Başkanı Fethi Yaşar, Turhan Bulut’a plaket takdim etti. Başarılı ve yoğun tempoda ilerleyen çalışmaları için Bulut’u tebrik eden Yaşar, “İç Anadolu Belediyeler Birliği olarak her zaman yanında ve destekçiniz olacağız” dedi. Başkan Turhan Bulut ise tüm Başkanlara Mengen Belediyesi logolu tabak plaket takdim etti ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Başkan Bulut daha sonra ziyaretçileri Cumhuriyet Şehir Parkı’nda bulunan Camlı Kafe’de öğle yemeğinde ağırladı. Yemeğin ardından Belediye Başkanı Turhan Bulut ve beraberindeki heyet, Birlik Encümeni toplantısına katılmak üzere Mengen’den ayrıldılar.

    Anahtar Kelimeler: İç, Anadolu, Belediyeler, Birliği, Başkanı

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