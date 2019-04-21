İç sahada galibiyet serisi devam ediyor

Zorlu mücadelenin kazananı Boluspor

Spor Toto 1. Ligin 30. Haftasında Boluspor sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünü 1 – 0 yendi.

Haber: Gökhan Aksoy

Spor Toto 1. Ligin 30. Haftasında Boluspor sahasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünü konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleyi Boluspor ilk yarının 45. Dakikasında Ümit Kurt’un kaydettiği golle 1 – 0 kazanan taraf oldu. Tek golle 3 puanın sahibi olan Boluspor puanını 46’ya yükseltirken, Gazişehir Gaziantep FK ise 52 puanda kaldı. Boluspor ligde evinde üst üste kazanma serisini 4 maça çıkarırken, konuk ekip Gazişehir Gaziantep takımı ise 7 maç aradan sonra mağlubiyet yüzü gördü. Boluspor ligin 31. Haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a konuk olurken, Gazişehir Gaziantep FK ise sahasında Giresunspor’u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. Dakikada Gazişehir Gaziantepspor ilk tehlikeli atağını yakaladı. Sağ kanattan Oğuz Ceylan’ın ortasında Rydell Peopen’ın kafa vuruşunda top yan direğe çarptı.

10. Dakikada Matic Fınk’ın sağ kanattan açtığı ortada Özgürcan Özcan’ın şutunu son anda Günay Güvenç’te kaldı.

23. Dakikada Gazişehir Gaziantep’te Rydell Peopon rakibi Akabuze’ye orta sahada yaptığı faul sonrası mücadelenin ilk sarı kartını gören isim oldu.

30. Dakikada Gazişehir’de Gökhan Alsan, ceza sahası dışında Matic Fink’e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45. Dakikada İshak Çakmağın korner vuruşunda ceza sahası içinden kafa vuruşunda Ümit Kurt topu ağlara buluşturarak takımını 1 – 0 öne geçirdi.

52. Dakikada ceza sahası içinden dönen top Boluspor’lu Akabuze’de kaldı. Akabuze’nin ceza sahasının dışından çektiği sert şut yan direğe çarparak auta çıktı.

56. Dakikada Gazişehir Gaziantep takımından Oğuz Ceylan’ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Gökhan Değirmenci uzanarak kornere çeldi.

56. dakikada Boluspor’lu Akabuze rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

64. Dakikada Gazişehir Gaziantep’te Del Valle Rodrıguez’in şutunu kaleci Gökhan Değirmenci uzaklaştırdı.

66. Dakikada topsuz alanda Matic Fink’e tekme atanGazişehir’li Rodriguez sarı kart gördü.

80. Dakikada kontra atağa çıkan Guido Koçer’e faul yapan Mehmet Erdem Uğurlu Gazişehir Gaziantep’te sarı kart gören isim oldu.

85. dakikada Gazişehir’de Kenan Özer sarı kart gördü.

86. dakikada ceza sahası çizgisine yakın yerde rakibine faul yapan Boluspor’lu Mustafa Durak sarı kart gören isim oldu.

Stat: Atatürk

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kapluan (1. Yardımcı Hakem), Gökhan Memişoğlu (2. Yardımcı Hakem), Mustafa Aydın (4. Yardımcı Hakem)

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Matic Fink, Chukwuma Akabuze, İshak Çakmak, Ufuk Budak, Mutlu Güler (74. Dakika Burak Bekaroğlu), Özgürcan Özcan (80. Dakika M. Batuhan Altıntaş), Daniel Dimov, Guido Koçer ( 90+2. Dakika Hayrullah Bilazer), Ümit Kurt, Mustafa Durak

Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Wanderson Da Silva ( 76. Dakika Moussa Sow), Rydell Peopon, Kerim Avcı, Kossi Prince Segbefia, Oğulcan Çağlayan (62. Dakika Kenan Özer), Gökhan Alsan(62. Dakika Del Valle Rodrıguez), Mehmet Erdem Uğurlu, Oğuzhan Ceylan

Gol: 45. Dakika Ümit Kurt ( Boluspor)

Sarı Kartlar: 23. Dakika Rydell Peopon, 30. Dakika Gökhan Alsan ( Gazişehir Gaziantep FK), 56. Dakika Akabuze ( Boluspor), 66. Dakika Del Valle Rodrıguez, 80. Dakika Mehmet Erdem Uğurlu, 85. Dakika Kenan Özer ( Gazişehir Gaziantep), 87. Dakika Mustafa Durak (Boluspor)

Kırmızı Kart: