İçi su dolu kuyuya düştü

Haber: Ceylan Beykoz

Dörtdivan ilçemizin merkezine bağlı Kurucaköy köyünde dün akşam saatlerinde çevrede otladığı tahmin edilen bir büyükbaş hayvanın kuyuya düştüğü görüldü. İçi su dolu kuyuya düşen inek bir müddet kuyunun içinde mahsur kaldı. İneğin düştüğünü gören çevre sakinleri durumu hemen Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliğine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve Dörtdivan ilçe Özel İdare Ekipleri olay yerine kısa sürede geldi. Dörtdivan ilçe Özel İdare Ekiplerinin getirmiş olduğu ekskavatör yardımı ile hayvanın kuyudan çıkarılmasını sağlandı.