İçiciyim dedi ama cezadan kurtulamadı

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz yıl Samsun’dan İstanbul’a giderek uyuşturucu madde alarak Samsun’a geri dönerken Bolu sınırları içerisinde TEM otobanı üzerinde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan inceleme sırasında 31 numaralı koltukta oturan Abdulkadir Sel, şüpheli hareketle bulununca polisin dikkatini çekti.

Polis, yolcuya, “Niye heyecanlandın” diye sorması üzerine, “Üzerimde uyuşturucu var” demesi üzerine uyuşturucuları polise telsem etti ve ardından gözaltına alındı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Abdulkadir Sel, savunmasında satıcı değil içici olduğunu belirterek; “Bu mereti yıllardır içerim. Kesinlikle satmak amacıyla üzerimde taşımadım. Çok pişmanım. Bir daha böyle bir işe bulaşmayacağım. Beraatimi istiyorum” dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti. Sel’in uyuşturucu madde ticareti yaptığına kanaat getirerek 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ve 37 bin 500 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına, tutuksuzluk halinin devamına ve adli kontrol şartlarının devam etmesine karar verdi.