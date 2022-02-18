​​​​​​​İçiciyim dedi ama inandıramadı

Haber: C. Kutay Aykan

Yaklaşık 2 yıl önce TEM otoyolu üzerinde yolcu otobüsünde yapılan demedim sırasında üzerinde yüklü miktarda eroin ile yakalanan O.O.’nun yargılanması tamamlandı. O.O.’nun 5 yıl önce İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 18 yıl ceza almasından dolayı, bu suçu kinci kez tekerrür ettiğinden Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde de yargılanması yapıldı. Mahkemede üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen, içici olduğunu söyledi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, O.O’ya 16 yıl 4 ay 25 gün hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezası verdi. Ne var ki aynı suçu tekrar işlemesinden dolayı İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği 18 yıllık hapis cezasından 12 yıl ay düşürülerek neticeden 3 yıl 10 gün 25 güne ve 12 bin 500 lirada adli para ceçası verildi.