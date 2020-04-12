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İÇİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETTİ

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından eleştirilerin odağındaki isim olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETTİ

Haber: N. Halid Altundal

Bakan Soylu istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "“Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık.. Allah Milletimizi korusun...”

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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