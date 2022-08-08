İçişleri Bakanı Soylu, Bolu Belediye Başkanı hakkında bakın ne tepki verdi



Haber: Süleyman Kurt

Kurban Bayramı’nda ilimiz sınırlarında gerçekleştirilen trafik kontrollerine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar karşılamıştı. Karşılama esnasında Bakan Soylu’yu 71. Geleneksel Esentepe Yağlı Güreşleri’ne davet eden Allar, bugün düzenlenen etkinlikle birlikte davetine karşılık buldu.

Gerede ziyareti sonrası Mustafa Allar’ındavetine icabet eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise er meydanında pehlivanlar ve seyirciler ile selamlaştıktan hemen sonra canlı yayınımıza katılarak Gündem TV’nin sorularını yanıtladı.

BOLU CENNET DİYARI

Bolu hakkındaki düşüncelerini ve Bolu halkına söylemek istediklerini Bolu Gündem Facebook canlı yayınımızda dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bolu, cennet diyarı. Bolu, maneviyat diyarı. Bolu yiğit insanların, güzel insanların, güçlü insanların diyarı. Bu, yaptıkları her işe yansıyor. Bunu hissediyoruz. Hani bir yere gidersiniz de rahatlarsınız ya, hani bir yere gidersiniz de işiniz, zihniniz, vücudunuz kendine ait bir dinginlik içine girer ya, tam da Bolu insana bu anlayışı kendi iklimi ile beraber sağlıyor. Bunun için mübarek yerin güneşi de güzel, mübarek yerin insanı da güzel, mübarek yerin ağacı da güzel, mübarek yerin misafirperverliği de güzel, kadimliği de güzel. Onun için Allah razı olsun bu pazar gününde hakikaten hem ata sporumuzla bizleri buluşturdular; hem bize geçmişimizi,geleceğimizi, bugünümüzü bir arada düşünebilme fırsatı verdiler. Minnettarız ve müteşekkiriz” dedi.

TEBESSÜM İLE SÜSLENEN SESSİZLİK

Bolu ve Bolu halkı hakkındaki düşüncelerini dile getirdikten sonra Bakan Soylu’ya “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki fikirleriniz nedir?” sorusunu yönelten muhabirimiz, cevabını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sessizliğiyle aldı. Soru sorulduktan hemen sonra Bakan Soylu’nunsağ eli ile muhabirimizin omuzuna dokunarak tatlı bir tebessüm ile süslediği sessizliği, kadrajda bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç’ı ve çevredeki vatandaşları da tebessüm ettirdi.

Bolu hakkında söylediği sözlerle Bolu’yu öven, Bolu insanını yücelten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki fikirlerini ifade etmekten çekinmesi herkesi şaşırttı.