İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 7 ilde 2 bin 19 kişi tahliye edildi

Haber: S. Özge Yücel

Soylu, Bartın'da aşırı yağış nedeniyle su baskını yaşanan bölgelerdeki incelemelerinin ardından Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya başkanlık etti. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Soylu, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Düzce ve Sinop'ta su taşkınlarıyla karşı karşıya kalınan bir doğal afetin yaşandığını belirterek dün ve bugün alınan tedbirlerle yapılan uyarılarla bir mücadeleyi ortaya koyduklarını ifade etti.

Metrekareye kısa zaman içerisinde düşen yoğun yağış miktarı sebebiyle ciddi zararların oluştuğunu dile getiren Soylu, Kastamonu'nun Küre ilçesinde sağanağın ardından sele kapılan vatandaş ile Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünü arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZ İMKANLARINI SEFERBER ETMİŞ DURUMDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine bakanların, sağanaktan etkilenen bölgelere gittiğini aktaran Soylu, "Her birimiz görevler aldık. Ben de Bartın'a geldim. Yaklaşık 6 vilayette hatta buna Düzce'yi de ilave edebiliriz, sel ve afetlerden dolayı 2 bin 19 kişi tahliye edildi. 5 bin 545 personel, 1471 araç ve 5 helikopter burada çalışmaktadır. Buralarda özellikle devlet, sivil toplum kuruluşlarımız, yerel yönetimler, belediyelerimiz, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız bütün imkanlarını seferber etmiş durumdadır. Vatandaşlarımızın bu sel afetinden en az etkilenmesine yönelik çabalar ve çalışmalar süratle, 24 saat çalışma esası ortaya konularak devam etmektedir" diye konuştu.