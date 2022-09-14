İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bolu’daki ofisi paylaştı

Toplumsal örgütlenmeyi destekleyerek katılımcı demokrasinin kökleşmesine, toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine, katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün Bolu’daki ofisi, yeni görünümüne kavuştu.

2018’DE İSİM 2022’DE KONSEPT DEĞİŞTİ

Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın adı, 2018 yılında adı değiştirilerek Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü olmuştu. Bolu İl Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün aldığı karar ile 2022 yılında yapımına başlanan konsept çalışması Bolulu vatandaşlara sunuldu.

YENİ GÖRÜNÜMÜ SÜLEYMAN SOYLU TANITTI Sosyal medya hesabından Bolu İl Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün yeni konseptini Bolulu vatandaşlara tanıtan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “l Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüklerimiz de yeni bir başlangıç ve yeni konseptle hemşehrilerimize hizmet vermeye devam ediyor. Bolu'muza yeni konsept İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüz #YakıştıMıYakıştı” dedi.